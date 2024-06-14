Наказание в рассрочку. В Петербурге суд оштрафовал организаторов работы публичных домов

В Петербурге вынесли приговор для организаторов притонов для занятия проституцией. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба объединенная пресс-служба судов города.. Фигурантам вменяют 241 статью УК РФ (организация занятия проституцией).
Судом установлено, что не позднее 13 апреля 2022 года Алексей Коренков совместно с Натальей Самсоновой организовали притоны в двух квартирах в Шушарах, поселке Славянка и городе Колпино. Притоны функционировали до 10 января 2024 года.
Уточняется, что Самсонова и Коренков разработали план и преступную схему организации занятия проституцией другими лицами и содержания притона. Обвиняемые занимались привлечением клиентов для систематического удовлетворения сексуальных потребностей. Клиентам час работы жриц любви обходился в сумму от 2500 до 4000 тысяч рублей, из которых от 1 250 рублей до 1 900 рублей получали сами женщины.
На должности администраторов находились ранее осужденные Явельская и Мартыненко, а также неустановленные лица, которые принимали заказы от клиентов, оговаривали необходимое место и время нахождения в притоне, стоимость сексуальных услуг, а также осуществляли учет рабочего времени и выполняли прочие административные функции.
Таким образом, Самсонова и Коренков осуществляли общую координацию работы притонов. Они распределяли денежные потоки, и тем самым содержали бордели. Филипченко обеспечивал подготовку и функционирование одной их квартир, выполнял функции водителя, а именно развозил девушек-проституток по вызовам клиентов.
Все фигуранты преступления признали свою вину. Само дело суд рассматривал в особом порядке. В итоге Коренкова и Самсонову оштрафовали на 240 000 рублей каждого с рассрочкой выплаты на 20 месяцев ежемесячно по 12 000 рублей. Филипченко также выписали штрафы размере 120 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев ежемесячно по 12 000 рублей.
Напомним, что в июле 2023 года в центре города накрыли интим-салон «для обеспеченных». А в мае 2022 года полиция Петербурга задержала «мамочку» и сутенёра, которые также занимались организацией и содержанием борделей.