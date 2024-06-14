Наказание в рассрочку. В Петербурге суд оштрафовал организаторов работы публичных домов

В Петербурге вынесли приговор для организаторов притонов для занятия проституцией. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба объединенная пресс-служба судов города.. Фигурантам вменяют 241 статью УК РФ (организация занятия проституцией).



Судом установлено, что не позднее 13 апреля 2022 года Алексей Коренков совместно с Натальей Самсоновой организовали притоны в двух квартирах в Шушарах, поселке Славянка и городе Колпино. Притоны функционировали до 10 января 2024 года.



Уточняется, что Самсонова и Коренков разработали план и преступную схему организации занятия проституцией другими лицами и содержания притона. Обвиняемые занимались привлечением клиентов для систематического удовлетворения сексуальных потребностей. Клиентам час работы жриц любви обходился в сумму от 2500 до 4000 тысяч рублей, из которых от 1 250 рублей до 1 900 рублей получали сами женщины.

