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    Наказание в рассрочку. В Петербурге суд оштрафовал организаторов работы публичных домов

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    В Петербурге вынесли приговор для организаторов притонов для занятия проституцией. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба объединенная пресс-служба судов города.. Фигурантам вменяют 241 статью УК РФ (организация занятия проституцией).

    Судом установлено, что не позднее 13 апреля 2022 года Алексей Коренков совместно с Натальей Самсоновой организовали притоны в двух квартирах в Шушарах, поселке Славянка и городе Колпино. Притоны функционировали до 10 января 2024 года.

    Уточняется, что Самсонова и Коренков разработали план и преступную схему организации занятия проституцией другими лицами и содержания притона. Обвиняемые занимались привлечением клиентов для систематического удовлетворения сексуальных потребностей. Клиентам час работы жриц любви обходился в сумму от 2500 до 4000 тысяч рублей, из которых от 1 250 рублей до 1 900 рублей получали сами женщины.

    На должности администраторов находились ранее осужденные Явельская и Мартыненко, а также неустановленные лица, которые принимали заказы от клиентов, оговаривали необходимое место и время нахождения в притоне, стоимость сексуальных услуг, а также осуществляли учет рабочего времени и выполняли прочие административные функции.

    Таким образом, Самсонова и Коренков осуществляли общую координацию работы притонов. Они распределяли денежные потоки, и тем самым содержали бордели. Филипченко обеспечивал подготовку и функционирование одной их квартир, выполнял функции водителя, а именно развозил девушек-проституток по вызовам клиентов.

    Все фигуранты преступления признали свою вину. Само дело суд рассматривал в особом порядке. В итоге Коренкова и Самсонову оштрафовали на 240 000 рублей каждого с рассрочкой выплаты на 20 месяцев ежемесячно по 12 000 рублей. Филипченко также выписали штрафы размере 120 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев ежемесячно по 12 000 рублей.

    Напомним, что в июле 2023 года в центре города накрыли интим-салон «для обеспеченных». А в мае 2022 года полиция Петербурга задержала «мамочку» и сутенёра, которые также занимались организацией и содержанием борделей.

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