В центре Петербурга накрыли интим-притон «для обеспеченных». Клиентов ловили на крыше

Тревожное утро выдалось у работников интим-салона в центре Петербурга. К ним пожаловали сотрудники уголовного розыска, которым пришлось ловить не желавших общаться людей на крыше.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Подпольное заведение находилось в пятикомнатной квартире в доме 33 по Итальянской улице, сообщает
По предварительным данным, притон работал около полугода и был ориентирован на обеспеченных посетителей, в том числе туристов: средний чек составлял
Сотрудницы притона уже получили протоколы по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»), а вот хозяйка заведения стала фигуранткой уголовного дела по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).