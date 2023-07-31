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    В центре Петербурга накрыли интим-притон «для обеспеченных». Клиентов ловили на крыше

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    Тревожное утро выдалось у работников интим-салона в центре Петербурга. К ним пожаловали сотрудники уголовного розыска, которым пришлось ловить не желавших общаться людей на крыше.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Подпольное заведение находилось в пятикомнатной квартире в доме 33 по Итальянской улице, сообщает 31 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Когда пришли полицейские, в салоне находились пятеро сотрудниц от 19 до 38 лет и 50-летняя хозяйка — жительница Всеволожска. Два клиента притона попытались уйти через крышу, но полиция их перехватила и доставила в отдел для профилактической беседы.

    По предварительным данным, притон работал около полугода и был ориентирован на обеспеченных посетителей, в том числе туристов: средний чек составлял 15–20 тысяч рублей. Полиция нашла в заведении и изъяла более 150 тысяч рублей выручки, алкоголь, камеры и учетную документацию. Судя по всему, вела ее хозяйка — а еще устраивала показы сотрудниц, составляла им график и прейскуранты, организовывала уборку помещений.

    Сотрудницы притона уже получили протоколы по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»), а вот хозяйка заведения стала фигуранткой уголовного дела по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).

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