Полиция Петербурга задержала предполагаемых «мамочку» и сутенёра. Дверь ломали кувалдой

Сотрудники полиции задержали в Петербурге подозреваемых в организации занятием проституцией. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
МВД РФ по СПб и ЛО
46-летняя женщина и ее 45-летний компаньон были доставлены в отдел двумя днями ранее. Силовикам пришлось вскрывать дверь, чтобы забрать подозреваемых и провести обыск.
«Злоумышленники изобличены в том, что организовали группу с целью совершения преступлений против общественной нравственности путем организации занятия проституцией другими лицами и содержания притонов для занятия проституцией, для ежедневного извлечения от указанной деятельности дохода и личного незаконного обогащения», — сообщили в главке полиции.
По оперативным данным, задержанные арендовали помещения на улицах Марата, Пушкинской, набережной Фонтанки и Московском проспекте. В квартирах якобы устраивались притоны.
Возбуждено уголовное дело, пара процессуально задержана на основании 91 статьи УПК РФ.