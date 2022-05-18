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    Полиция Петербурга задержала предполагаемых «мамочку» и сутенёра. Дверь ломали кувалдой

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    7 комментариев

    Сотрудники полиции задержали в Петербурге подозреваемых в организации занятием проституцией. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

    МВД РФ по СПб и ЛО

    46-летняя женщина и ее 45-летний компаньон были доставлены в отдел двумя днями ранее. Силовикам пришлось вскрывать дверь, чтобы забрать подозреваемых и провести обыск.

    «Злоумышленники изобличены в том, что организовали группу с целью совершения преступлений против общественной нравственности путем организации занятия проституцией другими лицами и содержания притонов для занятия проституцией, для ежедневного извлечения от указанной деятельности дохода и личного незаконного обогащения», — сообщили в главке полиции.

    По оперативным данным, задержанные арендовали помещения на улицах Марата, Пушкинской, набережной Фонтанки и Московском проспекте. В квартирах якобы устраивались притоны.

    Возбуждено уголовное дело, пара процессуально задержана на основании 91 статьи УПК РФ.

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    Комментарии (7)

    mallaga
    Кто в «надстройке»/структуре МВД дал маху и и подвел «базис»?
    274667772
    Какой циничный сарказм на 33-й сек. - "Лежать!"))))
    Laska77
    не отстегивали, ой ... не платили в казну налоги
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