Картаполов: РФ продолжит идти вперед, если Киев отвергнет мирное предложение Путина

В случае отказа Киева от условий президента Владимира Путина Россия продолжит идти вперед. Об этом 14 июня в разговоре с РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Если они откажутся, значит, все продолжится. И мы будем продолжать идти вперед», — заявил Андрей Картаполов, уточнив, что у Киева сейчас есть выбор — согласиться с условиями РФ и вывести войска, после чего начнется мирная жизнь, либо РФ продолжит специальную военную операцию.

Ранее президент России на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. На Западе отреагировали однозначно — практически сразу отвергли инициативу Путина.