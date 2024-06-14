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    В «Зенит» перешёл вратарь Евгений Латышонок

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    Футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе вратаря Евгения Латышонка. Как сообщили в пресс-службе команды из Петербурга, соглашение с игроком подписано по схеме «4+1».

    В прошлом сезоне Латышонок выступал за «Балтику», которая по итогам чемпионата вылетела в Первую лигу.

    Во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Всего на счету вратаря 127 матчей в составе калининградцев, 26 из них— в Мир РПЛ.


    Футбольный клуб приветствовал вратаря в Петербурге и пожелал покорения новых высот в составе сине-бело-голубых.

    Ранее стало известно, что «Зенит» договорился о переходе нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова.

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    ЗенитВратарьЛатышонок
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