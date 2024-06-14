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    «Зенит» договорился с «Локомотивом» о покупке полузащитника Глушенкова

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    Футбольный клуб «Зенит» договорился о переходе нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова. Об этом 14 июня сообщил «Чемпионат.com».

    Сумма трансфера 23-летнего выпускника академии «Чертаново», а также его зарплата пока не называются. По оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Глушенкова составляет 7,5 млн евро.

    Максим Глушенков с 2023 года играет за «Локомотив». В прошлом сезоне футболист провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу.

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