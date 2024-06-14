«Зенит» договорился с «Локомотивом» о покупке полузащитника Глушенкова

Футбольный клуб «Зенит» договорился о переходе нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова. Об этом 14 июня сообщил «Чемпионат.com».



Сумма трансфера 23-летнего выпускника академии «Чертаново», а также его зарплата пока не называются. По оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Глушенкова составляет 7,5 млн евро.



Максим Глушенков с 2023 года играет за «Локомотив». В прошлом сезоне футболист провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу.

