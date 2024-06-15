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    МЧС: в Шебекино найден еще один погибший в результате обстрела жилого дома

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    Число жертв пятничного обстрела жилого дома в городе Шебекино снова выросло. Как сообщает 15 июня МЧС, при разборе завалов найден еще один погибший. Ранее чрезвычайное ведомство уже заявляло об обнаружении двух тел.

    Напомним, ранее сегодня «Фонтанка» писала, что в Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного дома. Удар пришелся на середину здания, один из балконов полностью охватил пожар.

    Число пострадавших в результате обстрела к вечеру пятницы тоже увеличилось и достигло семи человек. По предварительным данным, повреждено 20 квартир.

    О необходимости отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить вероятность ударов по Белгороду, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

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    Обстрел Шебекино
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