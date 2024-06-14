Самолет Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале. Троим понадобилась помощь медиков

Самолет Ан-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. Пострадали пассажир и два члена экипажа. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «ЮТэйр».





Выполнялся рейс по маршруту Сабетта — Утренний. По данным Росавиации, самолет приземлился в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта Утренний. На борту находились 36 пассажиров и пять членов экипажа.

