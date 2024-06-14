    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-з

    761мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.21eur94.83

    Самолет Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале. Троим понадобилась помощь медиков

    1626
    обсудить

    Самолет Ан-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. Пострадали пассажир и два члена экипажа. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «ЮТэйр».


    Выполнялся рейс по маршруту Сабетта — Утренний. По данным Росавиации, самолет приземлился в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта Утренний. На борту находились 36 пассажиров и пять членов экипажа.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Людей перевезли в здание аэровокзала: командиру ВС, второму пилоту и пассажиру оказана медицинская помощь — по предварительным данным, госпитализация им не потребовалась», — уточнили в Росавиации.

    Собеседница РИА Новости сказала, что «жесткая посадка произошла при резко ухудшившихся метеоусловиях — тумане и сильном ветре».

    В конце мая вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в Мурманской области. Двигатели воздушного судна оказались неисправны. В результате посадки никто из трех членов экипажа и четырех пассажиров не пострадал.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Самолет Ан-26Жесткая посадка
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close