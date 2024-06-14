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    Школа вождения и чат-бот для сообщения о нарушениях: сервисы проката электросамокатов усиливают меры безопасности

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    Кикшеринги Яндекс Go, Whoosh и Юрент запустили чат-бот «Самокаты: общественный контроль» в Telegram, где можно сообщить о нарушениях, независимо от конкретного сервиса. А чтобы таких нарушений среди пользователей было меньше, запускаются школы вождения самокатов. Одна из них — от Яндекс Go — заработает уже в ближайшие выходные в Красногвардейском районе Петербурга.

    Тестировать чат-бот начали еще в апреле: за это время пользователи сообщили о 1500 нарушениях. Две трети обращений связано с неправильно припаркованными самокатами, остальные — c арендой самокатов несовершеннолетними, проезду по пешеходному переходу и поездками вдвоем на одном СИМ.

    Сейчас бот доступен для жителей 87 городов России. Он удобен тем, что не нужно скачивать приложение каждого оператора. Достаточно внутри бота выбрать город, сервис и тип нарушения, также нужно приложить видео или фото нарушения, указать адрес и, по возможности, номер самоката. «Благодаря этой простой и удобной схеме у кикшерингов появятся миллионы помощников для фиксации нарушений», — пояснила Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности.

    А для того, чтобы повысить общую культуру вождения самокатов, сервисы готовы обучать тех, кто «встает за руль». Так, в Красногвардейском районе открылась школа вождения самокатов от Яндекс Go. Она будет работать по выходным на парковке торгового центра «Охта Молл». Записываться на занятия не нужно — посещать ее можно всем старше 18 лет. Все тренировки в школе проходят в шлемах.

    Обучают здесь по аналогии с автошколой: сначала теоретическая часть по ПДД для самокатов, затем — практика, включающая проезд через лежачих полицейских, пешеходный переход (на нем, напомним, нужно спешиваться) и «змейку».

    Во время запуска школы вождения прямо на самокате площадку протестировал председатель постоянной комиссии по транспорту Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев. Он отметил, что кикшеринговые компании движутся в правильном направлении, стремясь сделать вождение самокатов более безопасным, сейчас идут переговоры о том, как сделать ситуацию в городе лучше. «Конечно, нужно сначала обучаться вождению и получать права — хотя бы в таком «лайт» варианте, внутри каждого сервиса, — заметил он, — это ограничит прибыль, но повысит безопасность».

    Председатель постоянной комиссии по транспорту Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев
    Председатель постоянной комиссии по транспорту Законодательного собрания Петербурга Алексей ЦивилевФото: предоставлено Яндекс GO
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    Заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков также заметил, что было бы правильно не допускать к управлению самокатами тех, кто не прошел обучение в подобных школах. Пока же это не обязательно.

    — Все, что связано с дорожно-транспортными происшествиями, с повышением уровня знаний в области правил дорожного движения, безусловно, город поддерживает, — отметил он. — Наверное, в будущем было бы правильно, чтобы к управлению самокатом допускались только те, кто закончил подобного рода школы, либо уже имеющие водительские удостоверения. Самокат, наверное, в целом вещь полезная, а проблемы доставляют те, кто катается с нарушением правил: то есть либо человек в принципе правил не знает, либо сознательно нарушает — последних надо блокировать, штрафовать. Если компании начнут сами очищать город от таких хулиганов, то отношение к кикшерингу изменится.

    В Яндекс Go отметили, что для наведения порядка в городе недавно операторы кикшеринга в Петербурге также ввели повышенные штрафы для нарушителей. Так, за передачу управления электросамокатом ребенку придется заплатить 10 тыс. рублей, за поездку с «пассажиром» — 5 тыс. рублей, за неспешивание на пешеходном переходе — 1 тыс. рублей, а за некорректную парковку, когда самокат оставлен поперек тротуара или вне зоны парковки — 500 рублей. Наиболее жесткие санкции предусмотрены за управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) — 100–150 тыс. рублей в зависимости от оператора.

    — По статистике операторов, пользователей, которые систематически и злостно нарушают ПДД и внутренние правила сервисов, не более 1% от общего числа пользователей,— пояснила Ксения Эрдман. По ее словам, увеличение штрафов — «мера принудительного повышения культуры вождения и ответственности для нарушителей, которая поможет сделать электросамокаты безопаснее для всех участников движения».

    Председатель постоянной комиссии по транспорту Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев
    Председатель постоянной комиссии по транспорту Законодательного собрания Петербурга Алексей ЦивилевФото: предоставлено Яндекс GO

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