Школа вождения и чат-бот для сообщения о нарушениях: сервисы проката электросамокатов усиливают меры безопасности

Кикшеринги Яндекс Go, Whoosh и Юрент запустили чат-бот «Самокаты: общественный контроль» в Telegram, где можно сообщить о нарушениях, независимо от конкретного сервиса. А чтобы таких нарушений среди пользователей было меньше, запускаются школы вождения самокатов. Одна из них — от Яндекс Go — заработает уже в ближайшие выходные в Красногвардейском районе Петербурга.

Тестировать чат-бот начали еще в апреле: за это время пользователи сообщили о 1500 нарушениях. Две трети обращений связано с неправильно припаркованными самокатами, остальные — c арендой самокатов несовершеннолетними, проезду по пешеходному переходу и поездками вдвоем на одном СИМ.



Сейчас бот доступен для жителей 87 городов России. Он удобен тем, что не нужно скачивать приложение каждого оператора. Достаточно внутри бота выбрать город, сервис и тип нарушения, также нужно приложить видео или фото нарушения, указать адрес и, по возможности, номер самоката. «Благодаря этой простой и удобной схеме у кикшерингов появятся миллионы помощников для фиксации нарушений», — пояснила Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности.



А для того, чтобы повысить общую культуру вождения самокатов, сервисы готовы обучать тех, кто «встает за руль». Так, в Красногвардейском районе открылась школа вождения самокатов от Яндекс Go. Она будет работать по выходным на парковке торгового центра «Охта Молл». Записываться на занятия не нужно — посещать ее можно всем старше 18 лет. Все тренировки в школе проходят в шлемах.



Обучают здесь по аналогии с автошколой: сначала теоретическая часть по ПДД для самокатов, затем — практика, включающая проезд через лежачих полицейских, пешеходный переход (на нем, напомним, нужно спешиваться) и «змейку».

Во время запуска школы вождения прямо на самокате площадку протестировал председатель постоянной комиссии по транспорту Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев. Он отметил, что кикшеринговые компании движутся в правильном направлении, стремясь сделать вождение самокатов более безопасным, сейчас идут переговоры о том, как сделать ситуацию в городе лучше. «Конечно, нужно сначала обучаться вождению и получать права — хотя бы в таком «лайт» варианте, внутри каждого сервиса, — заметил он, — это ограничит прибыль, но повысит безопасность».



Председатель постоянной комиссии по транспорту Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев Фото: предоставлено Яндекс GO Поделиться Поделиться





Заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков также заметил, что было бы правильно не допускать к управлению самокатами тех, кто не прошел обучение в подобных школах. Пока же это не обязательно.



— Все, что связано с дорожно-транспортными происшествиями, с повышением уровня знаний в области правил дорожного движения, безусловно, город поддерживает, — отметил он. — Наверное, в будущем было бы правильно, чтобы к управлению самокатом допускались только те, кто закончил подобного рода школы, либо уже имеющие водительские удостоверения. Самокат, наверное, в целом вещь полезная, а проблемы доставляют те, кто катается с нарушением правил: то есть либо человек в принципе правил не знает, либо сознательно нарушает — последних надо блокировать, штрафовать. Если компании начнут сами очищать город от таких хулиганов, то отношение к кикшерингу изменится.

В Яндекс Go отметили, что для наведения порядка в городе недавно операторы кикшеринга в Петербурге также ввели повышенные штрафы для нарушителей. Так, за передачу управления электросамокатом ребенку придется заплатить 10 тыс. рублей, за поездку с «пассажиром» — 5 тыс. рублей, за неспешивание на пешеходном переходе — 1 тыс. рублей, а за некорректную парковку, когда самокат оставлен поперек тротуара или вне зоны парковки — 500 рублей. Наиболее жесткие санкции предусмотрены за управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) — 100–150 тыс. рублей в зависимости от оператора.



— По статистике операторов, пользователей, которые систематически и злостно нарушают ПДД и внутренние правила сервисов, не более 1% от общего числа пользователей,— пояснила Ксения Эрдман. По ее словам, увеличение штрафов — «мера принудительного повышения культуры вождения и ответственности для нарушителей, которая поможет сделать электросамокаты безопаснее для всех участников движения».

