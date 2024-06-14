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    На севере КАД задымился лазурный автобус

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    4 комментария

    В Выборгском районе Петербурга, на КАД, задымился очередной лазурный автобус. Инцидент произошёл вечером 14 июня. «Никто не пострадал, причины возгорания будут выяснять», — сообщили «Фонтанке» представители перевозчика.

    Автобус марки ЛиАЗ двигался без пассажиров в сторону парка. После возгорания его должен забрать с места эвакуатор.

    читатель «Фонтанки» Сергей

    «Из моторного отсека повалил дым, сработала автоматическая система пожаротушения моторного отсека. Огнетушители не понадобились», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Третий парк».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о «лазурном ДТП» на мосту Александра Невского.

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