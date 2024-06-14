На севере КАД задымился лазурный автобус

В Выборгском районе Петербурга, на КАД, задымился очередной лазурный автобус. Инцидент произошёл вечером 14 июня. «Никто не пострадал, причины возгорания будут выяснять», — сообщили «Фонтанке» представители перевозчика.
Автобус марки ЛиАЗ двигался без пассажиров в сторону парка. После возгорания его должен забрать с места эвакуатор.
читатель «Фонтанки» Сергей
«Из моторного отсека повалил дым, сработала автоматическая система пожаротушения моторного отсека. Огнетушители не понадобились», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Третий парк».
Ранее «Фонтанка» рассказывала о «лазурном ДТП» на мосту Александра Невского.