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    После того как Тихонова отказалась баллотироваться в губернаторы Петербурга, Миронов назвал выборы спектаклем

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    Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов встретился со сторонниками во время открытия приемной в Петербурге. Отвечая на вопросы журналистов и активистов, он прокомментировал выборы губернатора Петербурга.

    Напомним, 12 июня на партийной конференции Надежда Тихонова заявила, что не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга. По словам Тихоновой, муниципальным депутатам чинили препятствия, чтобы они не смогли отдать подпись за нее. Из-за невозможности зарегистрироваться, то есть пройти муниципальный фильтр (собрать 155 подписей из 84 муниципалитетов), она решила сосредоточиться на муниципальной кампании.

    Миронов назвал предстоящие выборы большим спектаклем, в котором партия участвовать не будет. По его словам, в Москве заметили это политическое заявление и «оппоненты поняли кое-что неприятное». Миронов добавил, что теперь партия будет стараться вложиться по максимуму в муниципальную кампанию, чтобы в следующий раз избежать проблем с прохождением: «Раз уж они такие придумки придумали».

    Напомним, что муниципальный фильтр в Петербурге самый большой во всей стране. Только собрав подписи 10 процентов депутатов из 3/4 муниципалитетов, кандидат в губернаторы может быть зарегистрирован.

    Надежда Тихонова — лидер петербургского отделения «Справедливой России» и племянница Сергея Миронова. Тихонова уже была кандидатом в губернаторы на прошлых выборах, а также депутатом Законодательного собрания в прошлом созыве.

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