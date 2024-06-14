После того как Тихонова отказалась баллотироваться в губернаторы Петербурга, Миронов назвал выборы спектаклем

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов встретился со сторонниками во время открытия приемной в Петербурге. Отвечая на вопросы журналистов и активистов, он прокомментировал выборы губернатора Петербурга.



Напомним, 12 июня на партийной конференции Надежда Тихонова заявила, что не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга. По словам Тихоновой, муниципальным депутатам чинили препятствия, чтобы они не смогли отдать подпись за нее. Из-за невозможности зарегистрироваться, то есть пройти муниципальный фильтр (собрать 155 подписей из 84 муниципалитетов), она решила сосредоточиться на муниципальной кампании.