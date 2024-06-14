В Смольном объяснили радикальную обрезку тополей в парке Героев-Пожарных

В комитете по благоустройству 14 июня поспешили успокоить жителей, встревоженных радикальной обрезкой тополей в парке Героев-Пожарных Фрунзенского района Петербурга. Это стандартная практика для тополей старше 30 лет , которая прописана в федеральных правилах содержания зелёных насаждений. Тополя в городе живут, по данным комитета, порядка 50 лет , с возрастом они теряют декоративные качества, болеют и могут падать на землю. Омолаживающую обрезку проводят, чтобы сделать старые деревья более безопасными и стимулировать рост новой кроны. Это помогает решить проблему не только с возможным обрушением, но и с «пылением» тополей. Решение об обрезке конкретных деревьев принимают после их обследования комиссией.

Такую обрезку проводят деревьям, которые теряют декоративные качества из-за возраста, перестают давать ежегодный прирост, суховершинят. Кроме этого, обрезать могут и крупные пересаженные деревья. Эта практика прописана в «Правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденных Госстроем России, а также в нормативных правовых актах Петербурга.



«Для тополей различных видов, а также прочих пород, обладающих хорошей способностью давать побеги, может быть рекомендована глубокая обрезка ("остолбление"). Подобной обрезке могут подвергаться деревья старше 30 лет с диаметром ствола до 60 сантиметров. Обрезка может проводиться "на столб" или с сохранением части скелетных ветвей и ветвей второго порядка. Через один-три года после омолаживающей обрезки проводится прореживание кроны», — рассказывают в пресс-службе комитета по благоустройству.



Ранее жители Фрунзенского района обратили внимание на радикальную обрезку тополей в парке Героев-Пожарных, на аллее, которая ведет от Бухарестской улицы и метро «Проспект Славы» вдоль Южного шоссе.