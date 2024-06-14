В Смольном объяснили радикальную обрезку тополей в парке Героев-Пожарных

В комитете по благоустройству 14 июня поспешили успокоить жителей, встревоженных радикальной обрезкой тополей в парке Героев-Пожарных Фрунзенского района Петербурга. Это стандартная практика для тополей старше
Тополя в городе живут, по данным комитета, порядка
Омолаживающую обрезку проводят, чтобы сделать старые деревья более безопасными и стимулировать рост новой кроны. Это помогает решить проблему не только с возможным обрушением, но и с «пылением» тополей. Решение об обрезке конкретных деревьев принимают после их обследования комиссией.
Такую обрезку проводят деревьям, которые теряют декоративные качества из-за возраста, перестают давать ежегодный прирост, суховершинят. Кроме этого, обрезать могут и крупные пересаженные деревья. Эта практика прописана в «Правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденных Госстроем России, а также в нормативных правовых актах Петербурга.
«Для тополей различных видов, а также прочих пород, обладающих хорошей способностью давать побеги, может быть рекомендована глубокая обрезка ("остолбление"). Подобной обрезке могут подвергаться деревья старше
Ранее жители Фрунзенского района обратили внимание на радикальную обрезку тополей в парке Героев-Пожарных, на аллее, которая ведет от Бухарестской улицы и метро «Проспект Славы» вдоль Южного шоссе.