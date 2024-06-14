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    Из-под завалов разрушенного подъезда дома в Шебекино достали двух человек

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    В Шебекино сотрудники МЧС достали из-под завалов разрушенного подъезда многоквартирного дома двух человек. Количество пострадавших возросло до пяти, сообщил 14 июня глава региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, спасатели также пришли на помощь двум жителям, застрявшим на пятом этаже, их сняли с помощью лестницы. Госпитализация потребовалась троим, еще двум местным жителям медики помогли на месте.

    У атакованного дома работают 79 сотрудников экстренных служб, прибывшие на 21 спецмашине. Жителей поврежденных квартир ожидают в пунктах временного размещения.

    Ранее «Фонтанка» писала, что обрушение подъезда пятиэтажного дома произошло в результате атаки ВСУ. Удар пришелся на середину здания, один из балконов полностью охватил пожар, территория задымлена и завалена обломками.

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