Ленинградский зоопарк изучит манулов в дикой природе

Специалисты из Ленинградского и Московского зоопарков примут участие в экспедиции по изучению редкого дикого кота — манула. Она пройдет в Сайлюгемском национальном парке на Алтае.



От Ленинградского зоопарка в экспедиции участвует начальник отдела природоохранных проектов Юлия Бубличенко, рассказали 14 июня в пресс-службе зоосада. Ученые изучат состояние и численность популяции манула в Кош-Агачском районе Республики Алтай и встречи этого редкого кота с человеком. Также участники экспедиции расскажут местным жителям о том, как манулов охраняют зоопарки и почему этот вид важно сохранить.