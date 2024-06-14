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    Ленинградский зоопарк изучит манулов в дикой природе

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    Специалисты из Ленинградского и Московского зоопарков примут участие в экспедиции по изучению редкого дикого кота — манула. Она пройдет в Сайлюгемском национальном парке на Алтае.

    От Ленинградского зоопарка в экспедиции участвует начальник отдела природоохранных проектов Юлия Бубличенко, рассказали 14 июня в пресс-службе зоосада. Ученые изучат состояние и численность популяции манула в Кош-Агачском районе Республики Алтай и встречи этого редкого кота с человеком. Также участники экспедиции расскажут местным жителям о том, как манулов охраняют зоопарки и почему этот вид важно сохранить.

    «Зоопарки — большой генетический банк животных нашей страны», — отмечают сотрудники Сайлюгемского нацпарка. На сегодняшний день в российских зоопарках содержится всего 17 самцов и 12 самок манулов. Эти коты очень уязвимы, и их трудно содержать и размножать в неволе. Ленинградский зоопарк — один из пяти зоопарков в России, где живут манулы, а в прошлом году у пары Свэна и Намики родился сын Шу. Больше всего манулов в Новосибирском зоопарке, где недавно родились аж 12 котят.

    «Для сохранения редких кошачьих сотрудники зоопарков также ведут полевые исследования и предлагают план природоохранных мероприятий», — добавляют в пресс-службе нацпарка.

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    Ленинградский зоопаркАлтайЖивотныеМанул
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