Ленинградский зоопарк изучит манулов в дикой природе

Специалисты из Ленинградского и Московского зоопарков примут участие в экспедиции по изучению редкого дикого кота — манула. Она пройдет в Сайлюгемском национальном парке на Алтае.
От Ленинградского зоопарка в экспедиции участвует начальник отдела природоохранных проектов Юлия Бубличенко, рассказали 14 июня в пресс-службе зоосада. Ученые изучат состояние и численность популяции манула в Кош-Агачском районе Республики Алтай и встречи этого редкого кота с человеком. Также участники экспедиции расскажут местным жителям о том, как манулов охраняют зоопарки и почему этот вид важно сохранить.
«Зоопарки — большой генетический банк животных нашей страны», — отмечают сотрудники Сайлюгемского нацпарка. На сегодняшний день в российских зоопарках содержится всего 17 самцов и 12 самок манулов. Эти коты очень уязвимы, и их трудно содержать и размножать в неволе. Ленинградский зоопарк — один из пяти зоопарков в России, где живут манулы, а в прошлом году у пары Свэна и Намики родился сын Шу. Больше всего манулов в Новосибирском зоопарке, где недавно родились аж 12 котят.
«Для сохранения редких кошачьих сотрудники зоопарков также ведут полевые исследования и предлагают план природоохранных мероприятий», — добавляют в пресс-службе нацпарка.