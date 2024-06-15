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    Германия стартовала на домашнем Евро-2024 с разгрома Шотландии

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    Победой сборной Германии завершился матч-открытие чемпионата Европы по футболу против Шотландии. Встреча проходила 14 июня в Мюнхене на «Альянц Арене». Немецкие футболисты выиграли со счетом 5:1.

    Голы за сборную Германии забили Флориан Виртц (10 минута), Джамал Мусиала (19), Кай Хавертц (45+1, с пенальти), Никлас Фюллькруг (68) и Эмре Джан (90+3). Единственный гол Шотландии забил форвард немецкой команды Антонио Рюдигер в свои же ворота на 87 минуте.

    Таким образом, Германи набрала первые три очка и возглавила группу А.

    Напомним, что чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующий чемпион — Италия.

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