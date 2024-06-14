В Петербурге заметили сбои в работе сервиса отслеживания общественного транспорта

На «Яндекс. Картах» и в других электронных сервисах временно перестало работать отслеживание общественного транспорта. Точек, обозначающих расположение автобуса или троллейбуса, пока нет. На сбои обратили внимание читатели «Фонтанки» 14 июня. Ситуацию подтвердили и в «Организаторе перевозок».



«На карте перестал отображаться движущийся общественный транспорт (автобусы-троллейбусы-трамваи), и «Яндекс» пишет, что перестал получать информацию о движении транспорта от перевозчиков», — сообщил читатель «Фонтанки».

Выяснилось, что перестала работать должным образом система, которая считывает сигналы от транспорта через ГЛОНАСС и определяет расположение точек на карте.