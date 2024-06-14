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    Минюст признал иностранными агентами Станислава Кучера* и Данилу Поперечного*

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    Минюст РФ 14 июня объявил новых иностранных агентов. В список попали стендап-комик и видеоблогер Данила Поперечный, а также журналист Станислав Кучер. Оба они живут за границей и критикуют действия российских властей.

    Всего список иностранных агентов пополнился на пять имен, их общее число составило 814. В один день с Кучером и Поперечным в реестре оказались 34-летний Игорь Артемьев*, 45-летний Алексей Комелев* и 53-летний Альберт Раткин*.

    Данила Поперечный известен как мультипликатор, ведущий и актер, родом из Воронежа. Причина включения Поперечного в список иноагентов описана так: «Принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иностранного агента. Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Получал поддержку со стороны иностранных источников, проживает за пределами Российской Федерации».

    Станислав Кучер был главным редактором журнала «Сноб», известен как главный редактор американской редакции телеканала RTVI. В последнее время его часто приглашали выступать на ютуб-каналы, например, Ильи Варламова*, Александра Плющева*. Минюст уличает Кучера в том же самом, в чем и Поперечного: выступал на площадках, критиковал СВО, распространял недостоверную информацию о решениях органов власти и т. п.

    Экс-сотрудник штаба Бориса Надеждина Игорь Артемьев, по данным Минюста, «принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов» и создавал негативный образ Российской Федерации. А кроме этого — «участвовал в мероприятиях, поддерживаемых иностранными источниками».

    Политик Алексей Комелев, как сообщает Минюст, получал поддержку от иностранного источника и распространял недостоверную информацию о решениях органов власти.

    Епископ баптистской церкви Альберт Раткин уличен в том, что критиковал специальную военную операцию, сотрудничал с иностранными СМИ, распространял сообщения иноагентов и недостоверную информацию о решениях органов власти.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, как депутат Борис Вишневский* пробует оспорить свой статус иностранного агента в суде.

    * Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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