Минюст признал иностранными агентами Станислава Кучера* и Данилу Поперечного*

Минюст РФ 14 июня объявил новых иностранных агентов. В список попали стендап-комик и видеоблогер Данила Поперечный, а также журналист Станислав Кучер. Оба они живут за границей и критикуют действия российских властей.



Всего список иностранных агентов пополнился на пять имен, их общее число составило 814. В один день с Кучером и Поперечным в реестре оказались 34-летний Игорь Артемьев*, 45-летний Алексей Комелев* и 53-летний Альберт Раткин*.

Данила Поперечный известен как мультипликатор, ведущий и актер, родом из Воронежа. Причина включения Поперечного в список иноагентов описана так: «Принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иностранного агента. Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Получал поддержку со стороны иностранных источников, проживает за пределами Российской Федерации».