Высокие дипломатические отношения: Министерство иностранных дел Армении направило Белоруссии ноту протеста

Министерство иностранных дел Армении направило Белоруссии ноту протеста. Об этом стало известно 14 июня из официального телеграм-канала армянского дипломатического ведомства.
По заявлению пресс-секретаря МИД Ани Бадаляна, такой шаг был обусловлен вмешательством белорусской стороны во внутренние дела Республики Армении. В частности — комментариями пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, который накануне объяснил возникшее напряжение между двумя странами тем, что Армения пытается «отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага».
«Пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Белоруссией на данный момент это воистину роскошь», — присовокупил Ани Бадалян.
Предысторию армяно-белорусской дипломатической распри, обострившейся 12 июня, когда премьер-министр Армении Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ, связав это с неоднозначными высказываниями Александра Лукашенко, ранее пересказывала «Фонтанка».