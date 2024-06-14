Военные корабли на Кубе и санкции против Мосбиржи. На российском ТВ погрузились в философию создания Вселенной

Отправку кораблей
Основные тезисы:
- Фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Казань» в порту Гаваны как «эмоциональная отсылка» к Карибскому кризису.
- Американские пропагандисты «в шоке» от такого прозрачного сигнала российской стороны.
- Россия сама загнала себя в такое положение, когда единственный способ выйти из него, — «откусить голову».
- Американские санкции против Мосбиржи ускоряют приход будущего без доллара, а Россия превращается в страну «со свободно конвертированной валютой».
Каким образом Соединенные Штаты заставляют мир задуматься о будущем без доллара, зачем России отсылать к историческому эпизоду Карибского кризиса и как починить у себя дома сарай, не обращая внимание на соседа, — в традиционной рубрике «Коробка передач».