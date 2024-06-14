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    Военные корабли на Кубе и санкции против Мосбиржи. На российском ТВ погрузились в философию создания Вселенной

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    Отправку кораблей ВМФ РФ на Кубу и санкции, введенные американцами против Мосбиржи, активно обсуждали ведущие и гости российских телевизионных программ. Обзор национальных общественно-политических ток-шоу 14 июня публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    Основные тезисы:

    1. Фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Казань» в порту Гаваны как «эмоциональная отсылка» к Карибскому кризису.
    2. Американские пропагандисты «в шоке» от такого прозрачного сигнала российской стороны.
    3. Россия сама загнала себя в такое положение, когда единственный способ выйти из него, — «откусить голову».
    4. Американские санкции против Мосбиржи ускоряют приход будущего без доллара, а Россия превращается в страну «со свободно конвертированной валютой».

    Каким образом Соединенные Штаты заставляют мир задуматься о будущем без доллара, зачем России отсылать к историческому эпизоду Карибского кризиса и как починить у себя дома сарай, не обращая внимание на соседа, — в традиционной рубрике «Коробка передач».

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