На ЗСД потеснят водителей у съездов на Васильевский, а сами съезды закроют

На Центральном участке Западного скоростного диаметра Петербурга почти неделю будут ограничивать движение из-за строительства Шкиперской развязки. Одновременно перекроют проезд по нескольким съездам.
В период с 2:00 до 5:00 16 июня будет закрыт съезд с ЗСД на намывные территории, сообщает 14 июня пресс-служба «Магистрали Северной столицы». В это же время ночью 17 и 18 июня закроют въезд с намывных территорий на основной ход ЗСД в сторону набережной Екатерингофки, а 19 и 20 июня — в сторону набережной Макарова.
В те же ночные часы планируется ограничивать движение по самому ЗСД в районе примыкания съезда Шкиперской развязки:
- 16 июня — по двум правым полосам в направлении от набережной Макарова к набережной Екатерингофки;
- 17 июня — по одной правой полосе в направлении от набережной Макарова к набережной Екатерингофки;
- 18 июня — по одной правой полосе в направлении от набережной Макарова к набережной Екатерингофки;
- 19 июня — по одной правой полосе в направлении от набережной Екатерингофки к набережной Макарова;
- 20 июня — по одной правой полосе в направлении от набережной Екатерингофки к набережной Макарова.
Напомним также, что с вечера 14 июня до середины дня 16 июня будет закрыт съезд с ЗСД на набережную Макарова при движении со стороны набережной Екатерингофки.