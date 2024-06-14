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    Съезд с ЗСД на набережную Макарова закроют на несколько дней

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    Дорожный ремонт с вечера пятницы перекроет один из важных съездов Центрального участка Западного скоростного диаметра Петербурга. До середины воскресенья водителям придется выбирать объездные пути.

    С 22:00 14 июня до 12:00 16 июня будет закрыт съезд с ЗСД на набережную Макарова при движении со стороны набережной Екатерингофки, напоминает пресс-служба «Магистрали северной столицы». Там будут планово обновлять дорожное покрытие и дорожное обустройство.

    Для объезда водителям предлагают ехать до следующего съезда с ЗСД — на Богатырский проспект, там развернуться, снова въехать с Богатырского и проследовать уже до съезда на набережную Макарова. Водителей просят следить за дорожной обстановкой и выбирать оптимальный вариант маршрута.

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    ПетербургЗСДПерекрытия движения
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