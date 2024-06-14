    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    761мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.21eur94.83

    Российский вратарь Матвей Сафонов официально перешел в «ПСЖ»

    925
    5 комментариев

    Французский клуб «Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте объявил о подписании российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт с 25-летним россиянином рассчитан до 2029 года.

    Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил в соцсети Х, что сумма трансфера Сафонова составит 20 миллионов евро плюс бонусы.

    Сафонов, воспитанник «Краснодара», дебютировал за основную команду в августе 2017 года. Его действующее соглашение с «быками» действовало до 31 января 2029 года. На счету вратаря 14 матчей за сборную России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФутболПСЖМатвей Сафонов
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    y. l. g. 78714 Июн 2024 в 19:37
    Молодец!
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close