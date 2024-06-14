Российский вратарь Матвей Сафонов официально перешел в «ПСЖ»

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте объявил о подписании российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт с 25-летним россиянином рассчитан до 2029 года.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил в соцсети Х, что сумма трансфера Сафонова составит 20 миллионов евро плюс бонусы.

Сафонов, воспитанник «Краснодара», дебютировал за основную команду в августе 2017 года. Его действующее соглашение с «быками» действовало до 31 января 2029 года. На счету вратаря 14 матчей за сборную России.

