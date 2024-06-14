От националистов — до велосипедистов. Кто собрался на муниципальные выборы в Петербурге

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге в сентябре состоятся выборы в 110 муниципальных образований. И хоть с каждым годом интерес к тому, чтобы представлять власть на этом уровне падает, партии заявляют, что готовят армии кандидатов, которые будут биться за муниципальные места. О том, кто хочет стать муниципальным депутатом, рассказывает «Фонтанка».



Политический психолог Константин Митчин, до этого часто появлявшийся в компании с Александром Серавиным (его называли политтехнологом губернаторской и других избирательных кампаний в городе, сам он это отрицает), в мае возглавил партию «Российский общественный союз» в Петербурге. Представитель «РОС» Сергей Бабурин недавно пытался стать президентом, но в последний момент снялся с выборов, заявив, что хочет поддержать Владимира Путина. Чтобы стать зарегистрированным кандидатом, Бабурину нужно было собрать 100 тысяч подписей, в Петербурге их собирали не очень рьяно. Корреспонденту «Фонтанки» в штабе партии тогда предложили подписаться фиктивно, продиктовав данные по телефону, на улице подписи собирать партийцы отказались -- поставили стол и стул возле столовой у Московского вокзала, но замерзли и решили не повторять опыт.



Теперь же, как заявил Константин Митчин на заседании экспертного клуба (его проводят политтехнологи, работающие на выборах в городе), партия намерена проявить гораздо большую активность. По его уверению, у «РОС» есть 200 кандидатов, которые хотят стать муниципальными депутатами, правда, в каких округах, они еще не определились. Сейчас партия занимается тем, что шьет мерч и флаги. О конкретных данных, насколько популярно это объединение у петербуржцев, Митчин сказать затруднился: «У Лахта Центра висят три флага. Кто за триколором -- понятно, Кто за красным флагом -- тоже. А мы -- за имперским флагом. Симпатизантов у нас очень много».



Правую идею исповедуют и сторонники «Общество.Будущее», движения Романа Юнемана. Сам он месяц назад записал ролик с критикой петербургских властей и призвал сторонников идти на выборы в муниципалитеты. С тех пор, по словам петербургского куратора «Общества» Саввы Федосеева, желающих набралось несколько десятков. Это и активисты, собирающие помощь для армии, и читатели правого магазина «Листва», и другие сочувствующие. На данный момент в команде около 50 человек. Сам Савва ролик о выдвижении записал в Донецке вместе с военными с закрытыми лицами. На видео он говорит, что хочет проверить, действительно ли люди, помогающие фронту, нужны во власти, как то говорят с экранов телевизоров. Стать депутатом Федосеев хочет, чтобы хочет изменить Петербург. С тем, что муниципалы занимаются только благоустройством -- цветами и ямами на дорогах, а не более глобальными проблемами, он не согласен: «Это трибуна для альтернативной точки зрения. Это не только про цветочки. Более того, я на них не повлияю, если изберусь без команды. Зато решение военных задач, сбор помощи армии, просчитывание логистики и отправка этих грузов дали мне уникальный опыт, и я его могу применить, став депутатом, чтобы просто помогать людям. Я это делаю даже сейчас, ведь у меня появилось за эти годы огромное количество контактов. Например, если проблема у русского человека и ему нужен юрист, я знаю, где его найти».



Федосеев собирается идти самовыдвиженцем на выборы в том числе и для того, чтобы, чиновники, не желающие его видеть во власти, не смогли надавить на партию и добиться его снятия с выборов. Для себя Савва выбрал несколько округов, в том числе -- «Литейный», где расположен книжный магазин «Листва», и «Дачное», где он уже пробовал избираться. Часть сторонников «Общества.Будущее», в том числе из Невского района, ведут переговоры о выдвижении от партии «Новые люди» -- петербургское отделение, по данным «Фонтанки», сомневается, стоит ли выдвигать критикующих городских чиновников активистов.



Всего от партии «Новые люди» хотят идти на выборы около 400 человек, утверждает глава отделения Анастасия Васильева. В их числе -- и бывшие члены «Партии Роста», с которой объединились «Новые люди». Например, свои команды поведут Павел Кондрашов в округе «Ульянка» и Ольга Яковлева в Сестрорецке. Свою команду в 72-м муниципалитете поведет его глава Павел Швец, но он пока не решил, пойдет ли на выборы сам. По словам собеседников «Фонтанки» в партии, избирательную кампанию в городе будет активно поддерживать экс-кандидат в президенты Владислав Даванков. Хотя поднимать особо острые для петербуржцев вопросы будущие кандидаты не готовы -- так, например, в партии решили не высказываться против реновации (закона о КРТ), говорят двое источников.



Свои силы, говорит один из них, партийцы из «Новых людей» пока думают сосредоточить на Московском районе, той части, которая традиционно считалась подконтрольной единороссу Александру Тетердинко, и где на выборах обычно случались самые жесткие баталии, плохо заканчивающиеся даже для сторонников партии власти, если они не договорились с чиновниками (так было в 2021 году, когда на выборах в заксобрание победил кандидат от ЛДПР, а представитель «Единой России» жаловался на нарушения).



В целом, желающих идти на муниципальные выборы, с каждым годом становится все меньше, рассказали «Фонтанке» представители нескольких партий, в том числе провластных. Полномочий с каждым годом у муниципалов становится все меньше, свои доходы при этом депутаты должны декларировать, а в одиночку, без команды, повлиять на распределение денег в муниципалитете почти невозможно. Остаются в основном те, кто преследуют свои конкретные цели, или те, кого можно назвать ветеранами политической активности города.



Так, ЛДПР пытается вести муниципальную кампанию в Выборгском районе, депутат «Шувалово-Озерки» Евгений Ененков ходит по вейп-шопам и пишет на них жалобы. В КПРФ нацелились на округ «Северное» -- активисты группы «Красный Север» жалуются в органы власти на маршрут автобуса 121, из-за долгого ожидания которого, по их словам, жители опаздывают на работу.



В отличие от прошлых выборов существенно сократилось число кандидатов у партии «Яблоко». С нескольких сотен -- до нескольких десятков. В прошлую кампанию «Яблоку» удалось занять даже несколько муниципалитетов, правда к нынешним выборам два из них перекрасились («Остров Декабристов» -- его глава теперь в «Единой России», «Владимирский» -- там команда Тихоненко пойдет на выборы самовыдвиженцами или от других партий), а еще два распущены («Смольнинское») или в состоянии роспуска («Литейный»). От партии намерен вести свою команду велоактивист Павел Хусу. Он рассказал «Фонтанке», что намерен избираться в «Сенном округе», так как «демократические механизмы там подверглись эрозии», хотя у округа большой потенциал и много заброшенных территорий, которые могли бы стать точками притяжения.



От «Справедливой России» по-прежнему собирается идти на выборы глава округа «Гавань» Нэлли Вавилина, хотя в последнее время ее округ регулярно критикуют z-активисты, которые увидели у одного из депутатов проукраинскую позицию. В самой партии, впрочем, все больше в последнее время совершенно противоположных взглядов: в числе активистов, которые собираются штурмовать муниципалитеты осенью, несколько бывших резидентов «ЧВК-Вагнер Центра», например, бизнесмен Александр Колос. О выдвижении своей команды в округе «Ульянка» от партии Миронова может объявить и бывший депутат заксобрания Сергей Никешин.



Депутат заксобрания Михаил Амосов, состоящий во фракции «Справедливой России» (но не в партии), намерен поддерживать команду «Движения демократического обновления», которая намерена пойти от партии «Гражданская инициатива», выдвинувшей в прошлом году в президенты Бориса Надеждина. Амосов заметил, что порядка 30 активисты намерены пытаться попасть в муниципалитеты «Гражданка», «Академическое», «Песочный» и «Новоизмайловский».



«Единая Россия» на муниципальных выборах в этот раз выставит, судя по всему, еще больше бюджетников, чем в прошлые годы -- партия за последние несколько лет полностью поменяла свою структуру, и теперь почти все районные руководители одновременно являются и чиновниками районных администраций. Из-за разногласий с партией, вероятно, по итогам праймериз не будут выдвигаться несколько команд, до этого представлявших «Единую Россию». Команду бывшего руководителя «Звездного» Максима Разинкова, судя по всему, сменит пришедший ему на смену мгеровец Тигран Мануков. Кроме того, вероятно, самовыдвиженцами пойдут представители нескольких муниципалитетов в Адмиралтейском районе. В их числе, скорее всего, будет Евгений Барканов из «Адмиралтейского округа», он -- зять депутата Госдумы Сергея Соловьева, которого называют близким соратником бывшего спикера заксобрания города Вячеслава Макарова. Его петербургские власти помнят как политика, умело составляющего комбинации и использующего это для влияния на повестку, и вероятно поэтому не хотят и близко подпускать к выборам тех, кто так или иначе связан с экс-спикером.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

