Как в Петербурге собирают подписи штабы кандидатов в президенты, но не все

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





До конца января восемь кандидатов в президенты должны собрать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Но в городе заметна активность только двух штабов. «Фонтанка» попыталась узнать, как и где можно подписаться за участников президентской гонки в Петербурге.



Центризбирком в начале января завершил прием документов от кандидатов на пост президента России. После проверки документов в числе потенциальных кандидатов осталось одиннадцать человек. Трое — представители парламентских партий. Это значит, что им не нужно собирать подписи для дальнейшего участия в выборах. Это — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»). Остальным восьми кандидатам нужно будет подтвердить регистрацию, собрав подписи избирателей.



В их числе трое самовыдвиженцев — действующий президент Владимир Путин, блогер Рада Русских и эколог Александр Баташев. А также кандидаты непарламентских партий — Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Ирина Свиридова («Демократическая партия») и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подписи они должны сдать в ЦИК до 18:00 31 января. Самовыдвиженцы — по 300 тысяч (7,5 тысячи с региона), кандидаты от непарламентских партий — по 100 тысяч (не более 2,5 тысячи от региона).



Самые заметные в Петербурге — сборщики подписи в поддержку Владимира Путина. Как отмечали в его штабе, подписи собирают на 39 точках. Первую партию уже даже отправили в Москву, но намерены продолжить сбор. Подписываться за Владимира Путина приходят и чиновники, например глава Фрунзенского района Константин Серов сфотографировался с пикетчиками, один из которых руководитель секции районного подростково-молодежного клуба.

Кроме того, активно собирают подписи сторонники Бориса Надеждина. Как рассказали «Фонтанке» в штабе, там уже собрали 600 подписей (нужно 2500). В день подписываются в среднем 120 человек. «Среди тех, кто вчера пришел оставить подпись в поддержку кандидата, была группа студентов СПбГУ и ученая-эколог», — отмечают в канале штаба. Помимо офиса подписи собирают в одном из баров на Фонтанке и в торговом центре на Гражданском проспекте.



Узнать, где подписаться за Раду Русских в Петербурге, «Фонтанке» не удалось. У кандидата есть сайт, где можно заполнить форму — видимо, через неё штаб Русских должен связаться с избирателями. Однако при подтверждении электронной почты система переводит на сайт с тренингами по концентрации и курсами о красивой коже. Сама же Рада, судя по соцсетям, занята рождественской распродажей и марафоном по гедонизму. В телеграм-канале ее последний пост датирован 31 декабря: «Готовлюсь к сбору 300 тысяч подписей. Очень много требований, буду все соблюдать». Рада Русских — блогер и дизайнер из Екатеринбурга. Одна из её сфер деятельности — инфобизнес, продажа курсов, связанных с эзотерикой. Журналистам Русских говорила, что относит себя к внеземной цивилизации драконов, основная функция которых, по ее словам, быть архитекторами реальности.



Председатель Московской областной экологической общественной организации «ЭКОСИЛА 50» Анатолий Баташев, судя по соцсетям, в праздники ездил по церквям и монастырям. Ничего о сборе подписей он не сообщал, сайта у кандидата нет. «Фонтанке» он сказал, что подписи собирает, но публично об этом сообщать пока не хочет. Звонок корреспондента «Фонтанки» застал Баташева во время его поездки в электричке. «У меня другая тактика сбора, сейчас нужно действовать очень аккуратно и выверенно, у меня работают специалисты и волонтеры, выслушивают людей, но более подробно я вам сказать не могу», — ответил он. Также он отказался сообщить, кто занимается его избирательным штабом и сколько человек ведут сбор подписей — внимание, по его словам, отвлечет людей от работы. В Петербург Баташев обещал приехать в ближайшее время — чтобы встречаться с людьми и смотреть на «ленинградские святыни».



По святым местам ездит и другой кандидат — Сергей Бабурин, председатель партии «Российский общенародный союз». В соцсетях он опубликовал фотографию визита в Александро-Невскую лавру. «Молитвенно обратился к Небесному покровителю Земли русской за помощью и поддержкой. Холода — 25° t меня не остановили», — написал он. Также 5 января он опубликовал фотографию, как посетил «один из» пунктов сбора подписей в Петербурге. «Место правильное — у станции метро. Несмотря на погоду (всё же –25°), сбор подписей начался. Поговорил со сборщиками, поблагодарил за подвижничество и морозоустойчивость», — добавил кандидат, не уточнив, правда, о какой станции метро речь. Корреспондент «Фонтанки» позвонил в штаб Бабурина в качестве сторонника, чтобы узнать, где подписаться, однако выяснилось, что ни одного пикета в городе нет. «Зима и холодно… Мы хотели поставить в столовой напротив Московского вокзала, но пришлось отменить. И на улице хотели — и столик, и стул были. Два дня пытались, но холодно, люди не могут стоять на улице», — сказала женщина, ответившая по телефону партии в Петербурге. Она предложила подписаться дистанционно — продиктовать свои данные, а подпись она готова проставить сама. Так, по ее словам, накануне уже подписались три человека.

— Мы листы подписные начали заполнять, там немного данных — ФИО, адрес, серия и номер паспорта.

— Подпись вы сами поставите?

— Да, потому что если проверка идет, то только проверяют серию и номер паспорта. А подпись у всех людей… один человек дважды не может подписаться одинаково.

Подписи за известного своими эпатажными инициативами (запретить продавать западный алкоголь или обязать депутатов читать новости вслух) кандидата от партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича, он же — депутат в Алтайском крае и бывший депутат муниципалитета «Смольнинское» в Петербурге, собирают более активно, но тоже не перетруждаются. Например, обещают, что 11 января пикет будет стоять на одном из вокзалов с 14 до 15 часов. В партии сообщили, что в другое время можно оставить свою подпись в региональном отделении.



Информацию о сборе подписей в Петербурге кандидатом Ириной Свиридовой «Фонтанка» не смогла найти. Она выдвинута от «Демократической партии России». У объединения, судя по всему, также нет сайта. Про Свиридову известно, что она баллотировалась в Госдуму восьмого созыва по Тамбовскому одномандатному округу от партии «Зеленая альтернатива», но не прошла, набрав всего 2,16% голосов. Работала экономистом в разных финансовых учреждениях, в том числе в банке и казначействе. Сейчас находится в декрете и пишет кандидатскую работу. После того как в соцсетях разлетелись откровенные фото Свиридовой, она закрыла свои социальные сети.



Партию, от которой идет в президенты Свиридова, долгое время возглавлял Андрей Богданов, социолог и, кстати, вполне реальный член масонской ложи. Он тоже идёт в президенты, только от «Российской партии свободы и справедливости». В соцсетях Богданов сообщил, что с 30 декабря начал собирать подписи, но на «удаленке». «Пандемия научила нас работать на удаленке и на удаленке контролировать эту работу. Скажу вам, сильно экономится время и деньги. Хотя и традиционные пикеты кое-где (где не о-о-очень холодно) стоят. Раскрывать механизмы не буду, меня читают и конкуренты! Но на сегодняшний день собрано около 20 000 подписей. Это суперхорошо! Кто собирал, знает, что вначале сильно все тормозит, идет раскачка, а потом надо успеть затормозить, чтобы тебе миллион не принесли! Ну, а я провожу встречи с избирателями», — написал он 8 января.

