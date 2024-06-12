В «Приюте комедианта» перенесли действие «Собаки на сене» в офис

15 и 16 июня в театре «Приют комедианта» пройдет премьера спектакля по мотивам пьесы Лопе де Вега «Собака на сене» в постановке Екатерины Королевой.
Пьесы Лопе де Вега — это взрыв испанских страстей, карнавальная яркость и хитросплетения интриг. Постановщики спектакля переносят действие из интерьеров XVII века в современные, сохраняя под офисными костюмами героев горячие сердца неапольских графов и графинь. Юная вдова Диана де Бельфлор после получения в наследство процветающей парфюмерной фирмы прилагает все усилия для сохранения бизнеса, который привлекает внимание конкурентов. Благодаря её стараниям компания остаётся успешной до тех пор, пока в дело не вмешивается любовь.
Режиссер Екатерина Королева предлагает взглянуть на классический сюжет как на историю сильной женщины, которая готова бороться за свое счастье. Так Диана де Бельфлор предстанет настоящей бунтаркой, бросающей вызов миру мужчин, где правят условности и ограничения. Её терзают внутренние противоречия между гордостью, чувством долга и любовью — возможно ли спасти и любовь, и бизнес?
В «Собаке на сене» — пьесе, частично примыкающей к «дворцовому жанру», Лопе де Вега трактует любовь как мощную социальную силу, способную поставить на одну ступень графиню и обычного секретаря. «В творческой практике Лопе де Вега подобные оптимистические разрешения иногда неразрешимых в данных общественных условиях положений свидетельствовали как о вере драматурга во врожденную добродетель человеческой натуры, так и о его стремлении примирить накопившиеся противоречия на почве некоей идеальной гуманистической морали», — считает К. Державин, исследователь творчества испанского драматурга.
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Арина Хек