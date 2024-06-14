«Алло! Гараж?» В «Севкабель Порту» показывают истоки советского креатива в автомобилестроении и стрит-арта

В пространстве УКТ «Севкабель Порта» 14 июня начала работу для посетителей выставка «Куплю гараж», организованная Музеем транспорта Москвы. На ней можно узнать, как «звали» автомобиль певца природы Михаила Пришвина (да, у него было свое имя!) и какая русская княгиня таксовала во Франции, поностальгировать по гаражам как субкультуре и поставить точку в вопросе, чем же в Советском Союзе занимались мужчины, говоря женам, что идут в гараж.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Все-таки непривычно читать на выставках о советском времени как о чем-то далеком и подлежащем изучению с интонацией Николая Дроздова (если, конечно, речь не про довоенные годы, которым осталось мало свидетелей, а про «оттепель» или перестройку). Странно читать и слушать от экскурсоводов на полном серьезе про то, что у советского человека в крупных городах было мало личного пространства, а гараж стал фактически первой частной собственностью, но в последующие годы необходимость в таком «третьем месте» отпала, потому что можно пойти в кафе, клубы, да и квартиры стали больше. Тогда, — продолжают они, — в Советском Союзе только-только людям стали давать по шесть соток дачных участков (сюжет иллюстрирует фотография ни больше ни меньше Майи Плисецкой на грядках аки простой колхозницы — думается, в реальности немного времени было у мировой звезды балета на то, чтобы расправляться с сорняками), они получили второй выходной на неделе (субботу), копили на книги и хрусталя, стояли в очереди на машину, ну и вот — появились гаражи.

Все-таки время не так далеко ушло, свои воспоминания о гаражах есть у каждого (а у кого-то и гараж). Даже у вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, посетившего выставку перед ее открытием, нашлось, что рассказать.

«Как для любого мальчишки, который вырос в советском, постсоветском пространстве, для меня гаражи значили довольно много, — поделился он с журналистами. — Детство мое прошло в поселке Комарово, где у моего дедушки была академическая дача. У соседей и у нас, собственно, самих гараж использовался для хранения — это еще одна важная функция гаража, где можно хранить и не доставать десятилетиями вещи. А соседние гаражи использовались для того, чтобы провести время, для починки собственного автомобиля, превращались в элементы частного бизнеса по ремонту Конечно, мне это было страшно интересно, я там проводил время, смотрел, восхищался, как люди мастерски справляются со сборкой и разборкой автомобилей, с их покраской, параллельно чинили велосипеды и прочее. Поэтому, конечно, бывало посидеть в машине, посмотреть на нее и все остальное, что понятно каждому советскому ребенку».



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впрочем, есть на выставке достаточно интересная подборка личных, частных историй использования автомобилей и гаражей. Возможно, именно ими объясняется, как аналогичная выставка в Москве собрала 34 тысячи посетителей (хотя, при нынешнем голоде до событий, может, это и немного: тот же Русский музей на Сурикове поставил рекорд в 334 тысячи — то есть в десять раз больше). А «гаражная» выставка сравнительно небольшая: из Музея транспорта Москвы здесь лишь пять транспортных средств, остальные — из частных петербургских коллекций.



Первая часть выставки — историческая: на ней представлены пролетка и автомобиль ГАЗ М-1, а речь идет об освоении транспортного средства в России. Пролетка — «родом», кстати с Одесской киностудии, но с исходной московской «пропиской»: ее выкрашенные алым колеса должны были намекать пассажирам, что кучер — «лихач» (не обязательно в плохом смысле слова, — скорее, виртуоз вождения).

Фамилии первых владельцев автомобилей в дореволюционной России и в СССР подтверждают тезис о труднодоступности средства индивидуального передвижения и маркируют необходимый уровень достатка. Но при этом описываются частные эпизоды.



Так, в 1901 году министр двора барон Владимир Фредерикс купил французский паровой экипаж — однако в самый неподходящий момент тот заглох и загородил путь императорскому кортежу. А когда, уже после починки, Фредерикс предложил прокатиться на машине Николаю II, экипаж и вовсе сломался так, что его пришлось оттаскивать на лошадях в гараж. Но был и положительный пример: так, княгиня Софья Долгорукова в июне 1910 года была единственной женщиной-участницей автопробега на приз Его Императорского Величества Николая II и лидировала в заезде, пока почти у финиша в нее не врезался другой участник. Та, несмотря на происшествие, финишировала и была встречена овациями. Интересно, что после революции, эмигрировав во Францию, княгиня стала водить такси.



Переходя к теме советских автолюбителей, на выставке рассказывают про «Рено» Лили Брик — первой женщины в Советском Союзе, получившей права: покупал для нее автомобиль Владимир Маяковский, сам машину не водивший.



А вот другой известный человек пера, Михаил Пришвин, был страстным автолюбителем, и разрешить ему иметь средство личного передвижения для творческих выездов в леса и поля он убеждал лично Молотова. Специально для «поэта русской природы» в 1938 году Горьковский автомобильный завод выпустил «домик на колесах» — на шасси полуторки ГАЗ-АА поставили кузов-фургон с лежанкой, столиком и стульями. Пришвин прибавил к этому фотолабораторию, и конструкция получила имя «Мазай».

Тем не менее, по данным журнала «За рулем», к началу 1928 года в СССР было 18 тысяч автомобилей. Почти треть из них находились в Московском округе, еще 17,5% — в Ленинградском. Почти 80% всех автомобилей принадлежали государственным учреждениям.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вторая — основная — часть выставки рассказывает уже непосредственно о гаражах и том, чем в них занимались люди. Понятно, что кто-то просто отдыхал от семьи (хранил вещи, торговал, жил — нужное подчеркнуть), но на выставке приводят и более интересные примеры. В гараже родилась известная марка горнолыжного оборудования, теперь имеющая собственную мастерскую в Москве. Гаражный кооператив в Набережных Челнах, производящий запчасти для КамАЗа, рассматривался как официальный поставщик завода. В гаражах рождались чудеса техники, такие как плавающий автомобиль (глиссер), самодельный спорткар, развивающий скорость до 180 километров в час, спортивное купе ГТЩ («Гран Туризмо Щербининых») — эта машина целиком представлена на выставке.



Явление самодеятельного автомобилестроения — Самавто — стало массовым, стали появляться фестивали и пробеги тюнингованных, восстановленных или созданных с нуля машин. Так, в 1985 году ленинградцы Геннадий Ханов и Дмитрий Парфенов построили два автомобиля «Лаура» с передним приводом и электронными компонентами. С изобретением ознакомился Михаил Горбачев — и в Ленинграде была создана Лаборатория Перспективного Моделирования Легковых Автомобилей — филиал московского НАМИ.



В конце выставки посетителя ждет еще один интересный момент: гараж с гаражами. Точнее, с моделями разных гаражей и их описаниями. А еще — гараж от петербургского, севкабелевского же Стрит-арт хранения: с внутренней обстановкой 1990-х внутри и граффити снаружи. О гаражах как субкультуре, где рождалось творчество, — музыка, изобразительные искусства — создатели выставки планируют шире рассказать в рамках сопутствующей программы к выставке — лекциях и мастер-классах.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Будет абсолютно разнообразная программа — не только про то, как собрать мотор, но и о том, как собрать ребенку модельку из картона, — рассказывает Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы. — Или, допустим, рассказ в формате лекции, что такое гаражный рок, ведь с гаражом связана еще определенная музыкальная культура. А, к примеру, поговорить об искусстве, имеющем плотное отношение к гаражу? Ведь между гаражей впервые, может быть, каждый из теперь знаменитых стрит-артистов ставил свой первый тег! И об этом тоже можно говорить сколь угодно долго. Эта часть проекта, пожалуй, для нас, культурологов, одна из самых любимых, потому что она создана совместно с петербургским Стрит-арт хранением, которое и любезно поучаствовало в нашей выставке, художниками, и любезно вместе с нами, конечно, сформирует программу».



Выставка будет открыта до 29 сентября.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»