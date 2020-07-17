Во дворе дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова во время ремонтных работ под слоем асфальта обнаружили историческое мощение. Активисты вручную расчистили сохранившийся участок и надеются, что он получит охранный статус как культурное наследие. Об этом 17 июля рассказала член президиума петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова.

Историческое мощение по дворе дома № 39 по проспекту Римского-Корсакова открылось во время работ по демонтажу асфальта и укладке плитки. Работы по заказу МО «Адмиралтейский округ» ведет ООО «Севзап ПБ». На тот момент, когда активисты и градозащитники узнали о находке, часть брусчатки уже успели демонтировать.

Активисты своими силами расчистили участок, сейчас видимая площадь сохранившегося мощения составляет примерно два квадратных метра.

«По краю двора уложена брусчатка, а в центре — булыжная мостовая. Как оказалось, камни держатся крепко, слой асфальта над ними очень тонкий, его можно снять руками. Если бы подрядчик снимал асфальт вручную, мощение не было бы повреждено», — констатировала Капитонова.

ВООПИиК направил в профильный комитет по охране памятников обращение с предложением включить мощение в перечень предметов охраны памятника — дома Н. Семенова. Более того, градозащитники полагают, что ту часть, которая была повреждена при разбивке асфальта, можно восстановить.

Представитель подрядчика подтвердил «Фонтанке», что демонтированное покрытие не вывозилось с объекта.