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17.07.2020 14:21
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Во дворе дома на Римского-Корсакова нашли историческое мощение

Во дворе дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова во время ремонтных работ под слоем асфальта обнаружили историческое мощение. Активисты вручную расчистили сохранившийся участок и надеются, что он получит охранный статус как культурное наследие. Об этом 17 июля рассказала член президиума петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова.

Фото: Виталий Дмитриев
Фото: Виталий Дмитриев
Фото: Виталий Дмитриев

Историческое мощение по дворе дома № 39 по проспекту Римского-Корсакова открылось во время работ по демонтажу асфальта и укладке плитки. Работы по заказу МО «Адмиралтейский округ» ведет ООО «Севзап ПБ». На тот момент, когда активисты и градозащитники узнали о находке, часть брусчатки уже успели демонтировать.

Активисты своими силами расчистили участок, сейчас видимая площадь сохранившегося мощения составляет примерно два квадратных метра.

«По краю двора уложена брусчатка, а в центре — булыжная мостовая. Как оказалось, камни держатся крепко, слой асфальта над ними очень тонкий, его можно снять руками. Если бы подрядчик снимал асфальт вручную, мощение не было бы повреждено», — констатировала Капитонова.

ВООПИиК направил в профильный комитет по охране памятников обращение с предложением включить мощение в перечень предметов охраны памятника — дома Н. Семенова. Более того, градозащитники полагают, что ту часть, которая была повреждена при разбивке асфальта, можно восстановить.

Представитель подрядчика подтвердил «Фонтанке», что демонтированное покрытие не вывозилось с объекта.

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Комментарии (5)

AP-SPb
В Центре не только в большинстве дворов так. На очень многих улицах под небольшим слоем асфальта булыжные мостовые разных типов. И это регулярно вылезает при фрезеровании перед укладкой нового асфальта. Причём часто на крупных улицах. Стоит ли из этого делать слона вопрос очень философский. В случае двора в первую очередь нужно спрашивать у жителей...
Агроном аэродрома
Нужно ещё печное отопление "найти"...
Alexander_5e4cfced16b74
ходить по такой брусчатке неудобно ... да и ездить - тоже...
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