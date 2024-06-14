СКР увидел в возгорании автомобиля в Ростовской области покушение на убийство офицера

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства возгорания автомобиля, в котором находился начальник штаба, первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский. Об этом сообщает 14 июня официальный тг-канал Следственного комитета России (СКР).
«По факту происшествия следственными органами следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», — сказано в сообщении.
Следователи и криминалисты регионального СУ работают на месте происшествия.