    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    761мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.21eur94.83

    СКР увидел в возгорании автомобиля в Ростовской области покушение на убийство офицера

    802
    1 комментарий

    В Ростовской области устанавливаются обстоятельства возгорания автомобиля, в котором находился начальник штаба, первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский. Об этом сообщает 14 июня официальный тг-канал Следственного комитета России (СКР).

    «По факту происшествия следственными органами следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», — сказано в сообщении.

    Следователи и криминалисты регионального СУ работают на месте происшествия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СКРВозгорание автомобиля
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close