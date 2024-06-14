    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, зап

    761мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.07eur95.15

    Путин рассказал о том, как помолодели командиры в армии РФ

    1776
    3 комментария

    Президент России Владимир Путин сообщил о значительном омоложении командного состава в армии. Об этом глава государства рассказал 14 июня на встрече с участниками кадровой программы для участников СВО «Время героев».

    «У нас командующие округами, а соответственно группировками — в среднем 56 лет, командующий армией — 50 лет, командующий дивизией — в среднем 46 лет», — сказал Путин.

    Президент также отметил, что за время проведения специальной военной операции очень многое меняется и в организации вооруженных сил, и в продвижении перспективных кадров.

    Напомним, кадровая программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. О ней он объявил 29 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию. Цель — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа ветеранов спецоперации. Путин тогда сказал, что участники и ветераны СВО должны выходить «на ведущие позиции» в системе образования и воспитания молодежи. Оператором программы стала Высшая школа государственного управления Президентской академии (РАНХиГС).

    «Фонтанка» писала, что 83 участника СВО, проходящие обучение по программе «Время героев», достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Время ГероевПутин
    ЛАЙК0
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close