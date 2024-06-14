Путин рассказал о том, как помолодели командиры в армии РФ

Президент России Владимир Путин сообщил о значительном омоложении командного состава в армии. Об этом глава государства рассказал 14 июня на встрече с участниками кадровой программы для участников СВО «Время героев».
«У нас командующие округами, а соответственно группировками — в среднем 56 лет, командующий армией — 50 лет, командующий дивизией — в среднем 46 лет», — сказал Путин.
Президент также отметил, что за время проведения специальной военной операции очень многое меняется и в организации вооруженных сил, и в продвижении перспективных кадров.
Напомним, кадровая программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. О ней он объявил 29 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию. Цель — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа ветеранов спецоперации. Путин тогда сказал, что участники и ветераны СВО должны выходить «на ведущие позиции» в системе образования и воспитания молодежи. Оператором программы стала Высшая школа государственного управления Президентской академии (РАНХиГС).
«Фонтанка» писала, что 83 участника СВО, проходящие обучение по программе «Время героев», достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы».