Путин рассказал о том, как помолодели командиры в армии РФ

Президент России Владимир Путин сообщил о значительном омоложении командного состава в армии. Об этом глава государства рассказал 14 июня на встрече с участниками кадровой программы для участников СВО «Время героев».



«У нас командующие округами, а соответственно группировками — в среднем 56 лет, командующий армией — 50 лет, командующий дивизией — в среднем 46 лет», — сказал Путин.



Президент также отметил, что за время проведения специальной военной операции очень многое меняется и в организации вооруженных сил, и в продвижении перспективных кадров.