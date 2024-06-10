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    «Время героев» на Северном полюсе. 83 участника СВО проходят обучение на атомном ледоколе

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    Восемьдесят три участника СВО, проходящие обучение по программе «Время героев», достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы». Об этом сообщают 10 июня организаторы проекта.

    Кадровая программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. О ней он объявил 29 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию. Цель — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа ветеранов спецоперации. Путин тогда сказал, что участники и ветераны СВО должны выходить «на ведущие позиции» в системе образования и воспитания молодежи.

    Оператором программы стала Высшая школа государственного управления Президентской академии (РАНХиГС).

    «За время похода к Северному полюсу участники первого модуля приняли участие в лекциях и мастер-классах по основам госуправления, управлению производством, принципам формирования команд <...> и многому другому», — рассказал ректор академии Алексей Комиссаров.

    Он назвал полярный рейс «абсолютно уникальным», на ледоколе «50 лет Победы» сейчас находятся сразу 24 Героя России.

    Ледокол с организаторами и военнослужащими следует по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск.

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