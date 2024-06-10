«Время героев» на Северном полюсе. 83 участника СВО проходят обучение на атомном ледоколе

Восемьдесят три участника СВО, проходящие обучение по программе «Время героев», достигли Северного полюса на ледоколе «
Кадровая программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. О ней он объявил 29 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию. Цель — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа ветеранов спецоперации. Путин тогда сказал, что участники и ветераны СВО должны выходить «на ведущие позиции» в системе образования и воспитания молодежи.
Оператором программы стала Высшая школа государственного управления Президентской академии (РАНХиГС).
«За время похода к Северному полюсу участники первого модуля приняли участие в лекциях и мастер-классах по основам госуправления, управлению производством, принципам формирования команд <...> и многому другому», — рассказал ректор академии Алексей Комиссаров.
Он назвал полярный рейс «абсолютно уникальным», на ледоколе «
Ледокол с организаторами и военнослужащими следует по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск.