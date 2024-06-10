«Время героев» на Северном полюсе. 83 участника СВО проходят обучение на атомном ледоколе

Восемьдесят три участника СВО, проходящие обучение по программе «Время героев», достигли Северного полюса на ледоколе « 50 лет Победы». Об этом сообщают 10 июня организаторы проекта.

Кадровая программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. О ней он объявил 29 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию. Цель — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа ветеранов спецоперации. Путин тогда сказал, что участники и ветераны СВО должны выходить «на ведущие позиции» в системе образования и воспитания молодежи.