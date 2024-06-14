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    «У меня будет для вас предложение». Путин удивился экс-мэру Краснодара из Госдумы, ставшему героем СВО

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    Президент России Владимир Путин пообещал сделать предложение по работе экс-мэру Краснодара, депутату Госдумы Евгению Первышову, который год воевал в зоне СВО. Об этом глава государства заявил 14 июня на встрече с участниками программы «Время героев».

    Общаясь с Первышовым как с одним из участников программы, Путин спросил, где тот работал до мобилизации. Выяснилось, что Первышов является депутатом Госдумы, но осенью 2022 года подписал контракт на год и отправился на СВО добровольцем. Первышов рассказал, что вернулся с СВО осенью 2023 года. Ранее он работал мэром Краснодара.

    «У меня будет для вас предложение… Я <...> не хочу публично говорить, да и камера работает, но как кое-что выясню... Я не пошутил», — сказал Путин.

    Кадровая программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. О ней Путин объявил 29 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию. Цель — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа ветеранов спецоперации.

    «Фонтанка» писала, что 83 участника СВО, проходящие обучение по программе «Время героев», достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы».

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