«У меня будет для вас предложение». Путин удивился экс-мэру Краснодара из Госдумы, ставшему героем СВО

Президент России Владимир Путин пообещал сделать предложение по работе экс-мэру Краснодара, депутату Госдумы Евгению Первышову, который год воевал в зоне СВО. Об этом глава государства заявил 14 июня на встрече с участниками программы «Время героев».



Общаясь с Первышовым как с одним из участников программы, Путин спросил, где тот работал до мобилизации. Выяснилось, что Первышов является депутатом Госдумы, но осенью 2022 года подписал контракт на год и отправился на СВО добровольцем. Первышов рассказал, что вернулся с СВО осенью 2023 года. Ранее он работал мэром Краснодара.

