Международный союз конькобежцев сократил количество прыжков в произвольной программе фигуристов

На 59-м конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который проходил в Лас-Вегасе с 10 по 14 июня, было принято решение сократить количество прыжков в произвольной программе одиночников с семи до шести.
Нововведение вступит в силу с сезона-2026/27. Изначально планировалось ввести изменения с сезона-2024/25, но многие участники конгресса высказались против такого быстрого внедрения в середине олимпийского цикла, до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо. В результате ISU согласился отложить введение нового правила: за это проголосовал 31 делегат, против — 25, один воздержался.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила недовольство решением ISU сократить количество прыжков в произвольной программе, заявив, что это приведет к необходимости изучения большего числа четверных прыжков для повышения общей суммы баллов.
«Судьи что, до семи не могут считать?! Полагаю, что это решение неправильное... А нашим девочкам нужно учить больше четверных прыжков, чтобы даже не думать об этих сокращениях», — цитирует Тарасову Sport24.
Илья Авербух также прокомментировал это изменение, указав на попытку ISU найти баланс между артистизмом, катанием и сложностью программы. Он отметил, что введение нового правила после Олимпиады даст время на адаптацию.
«Никаких проблем не будет, но решение сократить прыжковую часть станет не столь интересным с точки зрения зрительской истории. А для наших девчонок — все равно», — цитирует Авербуха Sport24.
Стоит отметить, что российские спортсмены не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с 2022 года.