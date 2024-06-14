Международный союз конькобежцев сократил количество прыжков в произвольной программе фигуристов

На 59-м конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который проходил в Лас-Вегасе с 10 по 14 июня, было принято решение сократить количество прыжков в произвольной программе одиночников с семи до шести.



Нововведение вступит в силу с сезона-2026/27. Изначально планировалось ввести изменения с сезона-2024/25, но многие участники конгресса высказались против такого быстрого внедрения в середине олимпийского цикла, до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо. В результате ISU согласился отложить введение нового правила: за это проголосовал 31 делегат, против — 25, один воздержался.