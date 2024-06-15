Снова в СИЗО фигурант дела о злоупотреблениях при реконструкции корпусов онкоцентра в Песочном

Полиция вновь заинтересовалась одним из фигурантов дела о злоупотреблениях при реконструкции корпусов онкоцентра имени Гранова в Песочном. Об этом сообщила 14 июня глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. В 2023 году ему дали условный срок за ущерб онкоцентру в 155 млн рублей. А сейчас обвиняют в еще одной схеме, связанной с госконтрактами на 168,9 млн рублей.

Вновь в СИЗО оказался бывший первый заместитель директора научного центра радиологии и хирургических технологий имени Гранова Андрей Клекоцкий. 11 июня ему предъявили обвинение по пункту «в» части 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Следствие считает, что Клекоцкий в 2016 году состоял в сговоре с компанией «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг», которая была исполнителем госконтрактов для онкоцентра Гранова. Компания подала судебный иск против онкоцентра, чтобы взыскать с него дополнительные 200 тысяч рублей за якобы выполненные работы (которые на самом деле, по данным следствия, выполнены не были). Речь шла о контрактах общей стоимостью в 168,9 миллионов рублей, к которым в целом у следствия есть вопросы.

Клекоцкий, по данным МВД, изготовил две подложных доверенности, которые наделили правом заключать мировые соглашения в суде от имени онкоцентра его и еще одного человека. При этом, по регламенту, правом заключать мировое соглашение обладал только директор онкоцентра.

В октябре 2016 второй человек, нелегально получивший право подписывать мировые соглашения, заключил его в суде с «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг». В результате претензии к качеству и объему выполненных работ по контрактам в 168,9 миллионов рублей были сняты, компания получила оплату в полном объеме.

В декабре 2023 года был вынесен приговор по предыдущему делу с участием Клекоцкого, по части 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Двух бывших заместителей директора онкоцентра Гранова признали виновными в том, что при их содействии «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» были оплачены работы, которые на самом деле компания не выполнила. Контракт предполагал реконструкцию трех корпусов и отделения радиофармпрепаратов. Документы о приемке работ были подписаны и подрядчик получил свои деньги, хотя по факту корпуса не достроили. Здания было невозможно использовать, что нанесло ущерб всему онкоцентру. Тогда Андрей Клекоцкий получил четыре года условно, а его коллега Владимир Кожикин — три с половиной.