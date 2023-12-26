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    Бывшие заместители директора онкоцентра Гранова в Песочном наказаны условно за выброшенные на ветер 155 млн

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    Сестрорецкий районный суд поставил точку по делу о злоупотреблениях при реконструкции больничных корпусов Научного центра радиологии имени академика Гранова в Песочном под Петербургом. Фигуранты, с лёгкой руки которых переплатили миллионы, избежали колонии, но свободны не во всём.

    О приговоре 26 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Виновными в злоупотреблении должностными полномочиями признаны два бывших заместителя директора центра Андрей Клекоцкий и Владимир Кожикин.

    Первый получил четыре года, второй — три с половиной года лишения свободы условно. Обоим на два с половиной года запрещено работать в госучреждениях здравоохранения.

    Главную роль в злоупотреблении, обернувшемся для онкоцентра ущербом в 155 млн рублей, обвинение отвело Клекоцкому. Речь идёт о реконструкции трёх корпусов и отделения радиофармпрепаратов. Соответствующий контракт РНЦРХТ заключил с компанией «Верфау Медикал Инжиниринг» в 2014 году. Все работы подрядчик не выполнил, ответственные лица, по версии следствия, знали об этом, но подписали документы, благодаря которым бюджетные деньги выплатили за недостроенные здания.

    Пособничество в злоупотреблении предъявили также Олегу Исмагамбетову и Михаилу Масейкову, работавшим в компании «Омега строй» и отвечавшим за строительный контроль, и Виталию Стародедову. Им назначили от двух с половиной до трех лет условно.

    Вину никто из них не признал.

    Фигурантов задержали в феврале 2021 года. В ноябре того же года дело зарегистрировал Куйбышевский суд, но рассматривать не стал, направив по подсудности в Сестрорецкий. Там процесс стартовал не сразу. Согласно картотеке, под конец 2021 года дело вернули в прокуратуру из-за огрехов в обвинительном заключении. Слушать его начали в апреле 2022 года.

    «Фонтанка» показывала и рассказывала, чем обернулось для онкоцентра Гранова недоделанная реконструкция корпусов.

    Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика A. M. Гранова — это первая в мире научно-исследовательская рентгенорадиологическая клиника, появившаяся в Петрограде в 1918 году. Сегодня здесь производят радиофармпрепараты для диагностики онкозаболеваний. На Северо-Западе Центр Гранова пока единственный поставщик РФП.
    Другая ключевая миссия Центра — здесь берутся за пациентов, для которых другие методы лечения уже неэффективны.

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