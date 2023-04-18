Онкоцентр Гранова в Песочном выбрасывает миллионы на ветер и лечит вдвое меньше больных, чем мог бы

Четыре года Научный центр радиологии имени академика Гранова в Песочном под Петербургом пытается доказать, что у него похитили 157 миллионов при реконструкции больничных корпусов, которые так и не доделаны.
Восемь лет Центр выбрасывает по несколько миллионов на воздух, тратя их на обогрев долгостроя, и спасает вдвое меньше онкологических пациентов, чем мог бы. И ноль процентов уверенности в том, что удастся найти виновных в хищении бюджетных средств и достроить клинику. «Фонтанка» разбиралась в арифметике явления.
Штиблеты вместо строителей
Внешне с двумя медицинскими корпусами, где нам обещают показать «безобразие», всё относительно в порядке — песочного вида плитка на облицовке фасадов, пластиковые окна, на крыше — оцинкованные домики вентшахт. То, что творится внутри, сотрудники центра между собой называют не иначе как «ужасы нашего городка».
«Вы уж извините — лифты не работают», — оправдывается наш провожатый, юрист Научного центра имени Гранова Илья Малышев, когда мы, вжимаясь в неоштукатуренные стены, поднимаемся на третий этаж по лестничным маршам без перил.
«Потому что на складе лежат», — подхватывает главный инженер.
С потолка коридоров, как щупальца пришельцев, свисают клочьями провода, по углам свалены огрызки предназначенной для утепления минваты и кучи строительного мусора.
«После строителей мы вывезли 20 КАМАЗов», — кивает на груду обломков под лестницей главный инженер.
О том, что по условиям контракта подрядчик должен был вывезти за собой хламье сам, тут знают. Но уже махнули рукой — на фоне общей картины недоделанного и обездоленного мусор — это сущая ерунда. Там, где должны быть смонтированы дорогостоящие лифты финского производителя KONE, зияют пустые шахты. Немецкое вентиляционное оборудование брошено как попало и не подключено. Да и подключать его некуда — детали, из которых должны были составить вентканалы, пылятся навалом поодаль. Это не считая не доведенную до ума электрику, отделку и даже местами кирпичную кладку. По полу ржавыми слезами засохли лужи, набежавшие с худых крыш.
В комнате, оккупированной строителями под бытовку, как будто только что кипела жизнь — на столе в боевой готовности замерла алюминиевая кастрюлька, на полу раскинулись замызганные цементной пылью штиблеты, на кресле дожидаются владельца рабочие брюки.
Вот только ждать строителей бессмысленно — они бежали отсюда 8 лет назад, побросав манатки и недостроенные корпуса и лишив научный центр возможности спасать жизни как можно большему количеству онкологических пациентов и спокойно заниматься разработкой лекарственных препаратов против рака.
Один на весь Северо-Запад
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика
Другая ключевая миссия Центра — здесь берутся за пациентов, для которых другие методы лечения уже неэффективны. Только за прошлый, 2022 год в стационаре клиники получили лечение
И это — притом что сейчас в Центре функционирует всего один клинический корпус на 260 коек, открытый в 2014 году. Вообще-то руководство планировало, что их будет два, и с благими намерениями заключило в 2014 году два контракта общей суммой 342 миллиона рублей на реконструкцию четырех корпусов
То ли подрядчики не сосредоточились, то ли была другая какая причина, но достроить два корпуса из четырех они так и не смогли. Да и те, что осилили, сдали с серьезными недочетами.
«Производственный корпус и исследовательский после окончания реконструкции были в менее плачевном состоянии — инженерные сети там не проложили в безопасном виде, вся электрика подключалась по временной схеме. Мы доделывали их своими силами — наши работники оставались во внеурочное время, так что эти корпуса мы запустили. Что касается клинического и экспериментального, там доделать своими силами оказалось невозможно. Они сейчас не функционируют», — делится Илья Малышев.
Минус 200 коек
По оценкам юриста клиники, за счет незавершенных строительных работ они потеряли порядка 200 коек. Понятно, что не дошедших до них пациентов приняли другие больницы — в одном только поселке Песочном их, кроме федерального Центра Гранова, еще два — федеральный и городской. Если подсчитать, сколько людей за 8 лет могли попасть в Центр Гранова, но не попали, получается просто сумасшедшая цифра.
Как без рук без экспериментального корпуса остались и ученые. Пять последних лет они разрабатывали препараты, которые применяются при лечении тяжелых заболеваний, часть из них дошла до этапа клинических исследований.
Для разработки этих препаратов необходима наработка пептидов (вещества, производящиеся в организме для борьбы с инфекциями и онкологическими заболеваниями. — Прим. ред.) и антител, которая должна была осуществляться в экспериментальном корпусе, а для доклинических и клинических исследований, без которых никакому лекарству регистрационного удостоверения не получить, нужен виварий (помещение для содержания и разведения подопытных животных. — Прим. ред.). В итоге Центр был вынужден обращаться за помощью в сторонние организации, дополнительно тратить бюджетные деньги и растягивать сроки разработки.
«Мы в том числе — научный центр, наукой мы обязаны заниматься. Изыскания по борьбе с онкологическими заболеваниями мы все равно выполняем, но, к сожалению, не в той мере и том уровне, в каких бы могли», — говорит Илья Малышев.
И если уж говорить о деньгах. Хоть пользоваться недостроенными корпусами нельзя, содержать их Центру приходится — на случай, если вдруг случится чудо и реконструкцию получится завершить. Чтобы долгострой не зарос плесенью и не рассыпался, только на его отопление уходит до 800 тысяч рублей ежемесячно. За 8 лет набежали десятки миллионов.
Впрочем, шансы достроить два несчастных корпуса Центра стремятся к нулю. И снова всё вокруг денег — 157 миллионов рублей — и двух уголовных дел в придачу, конца которым пока не видно. Здесь стоит остановиться подробнее.
Окончания реконструкции Гранов так и не дождался
В рамках федеральной адресной инвестиционной программы Центр Гранова два госконтракта на реконструкцию корпусов подписал с АО «Верфау»: один — 30 мая 2014 года, работы по нему должны были завершиться 20 декабря того же года, и второй — 19 ноября в том же году, на окончание работ по нему отводилось 20 недель с момента подписания. Общая сумма финансирования по двум контрактам составила 342 миллиона бюджетных рублей, которые выделил Минздрав России.
«Верфау» на строительном рынке медицинских центров опытный игрок — комплексным проектированием медицинских учреждений занимается с 2006 года. В числе сданных объектов — современный онкодиспансер в Красноярске, Красноярская краевая клиническая больница, говорится на сайте компании, а также Центр паллиативной помощи в Колпино и Отделение интенсивной терапии для Александровской городской больницы в Петербурге.
Но вот в данном конкретном случае выполнение работ отклонилось от графиков сдачи-приемки и закрутилось в штопор.
«Выполнить работы строители не успевали, предыдущие заместители директора Центра, которые отвечали за строительство, подрядчику поверили, выплатили денежные средства, которые было необходимо выплатить по контрактам, а работы так и не были завершены. Руководство обратилось в следственные органы, был арбитражный суд, но по какой-то причине опять же предыдущее руководство подписало мировое соглашение с подрядчиком, по которому все друг другу всё простили. Оснований отменить сейчас это мировое соглашение у нас нет, поэтому мы заложники ситуации», — поясняет Илья Малышев.
В 2015-м было подано заявление в следственные органы, но дело почему-то не двигалось.
Эпопея с реконструкцией началась еще при академике Анатолии Гранове, который в те годы руководил центром, но в
В конце концов, в октябре 2016-го Центр покинули и заместители директора, которые отвечали за строительство, — Андрей Клекоцкий и Владимир Кожикин.
На поиск правды — чуть больше года
Когда на их место пришли новые управленцы во главе с директором Дмитрием Майстренко, с бумажек сдули пыль и стали разбираться с долгостроем.
«Реально уголовное дело было возбуждено в 2018 году по инициативе новой команды менеджмента научного центра», — отмечает Илья Малышев.
В рамках первого уголовного дела была проведена строительно-техническая экспертиза, эксперты перетрясли документацию, осмотрели корпуса и заключили, что Центру Гранова был причинен ущерб в размере 157 миллионов рублей. Обвинение предъявили Артуру Маркаряну, который в 2014 году находился в статусе советника генерального директора «Верфау» и, по словам очевидцев, исполнял обязательства компании по договорам реконструкции, в
Это дело до сих пор в суде, кочует из инстанции в инстанцию.
Второе уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий и причинении ущерба отправило на скамью подсудимых первого заместителя директора Центра Андрея Клекоцкого и замдиректора по капстроительству Владимира Кожикина. Вместе с ними фигурантами по делу проходят сотрудники ООО «Омега строй» Олег Исмагамбетов, Михаил Масейков и Виталий Стародедов, выполнявшие функции строительного контроля.
Спросить у представителей стройконтроля, о чем они думали, когда подписывали акты выполненных работ за недостроенные здания, сможет, скорее всего, только судья, ведущий это дело. Дело в том, что 25 февраля 2021 года в качестве меры пресечения им запретили общаться с обвиняемыми и свидетелями по делу, отправлять и получать почту, пользоваться интернетом и отвечать на телефонные звонки. Впрочем, скоро случай представится — дело рассматривается в Сестрорецком районном суде и близится к завершению.
Проект «на коленке»
На момент заключения госконтрактов с Центром Гранова «Верфау» руководил Григорий Плешко. Как объяснил он «Фонтанке», срыв сроков по выполнению реконструкции был предопределен.
«Проект был непроработанный, не учитывал многое. И цены сметы были 2008 года. Приходилось разрабатывать проектные решения «на коленке», и на это уходило время. Также было много дополнительных работ, не учтенных в контракте, но без которых объект бы не мог быть достроен и запущен в работу по своему функциональному назначению. Аванс был оплачен заказчиком на несколько месяцев позже», — поделился с «Фонтанкой» Григорий Плешко.
О том, что реконструкцию двух зданий Центра «Верфау» так и не завершило, Григорий Плешко знал уже только понаслышке — в феврале 2015 года он уволился, так и не сумев принять кадровую политику Артура Маркаряна, который, по его мнению, сделал упор на управленцев, в пользу найма которых увольнял обычных инженеров.
Ныне действующий генеральный директор «Верфау» Сергей Фурманчук припомнил, что в 2019 и 2020 годах некоторых бывших сотрудников АО «Верфау» действительно вызывали на допросы в правоохранительные органы, а анализ имеющихся у компании документов показал, что в работе АО «Верфау» периода директорства Артура Маркаряна каких-либо нарушений допущено не было, в том числе при завершении работ по государственному контракту с Центром имени академика Анатолия Гранова. Все спорные вопросы были исчерпывающим образом урегулированы в рамках трех или четырех арбитражных дел, все взаимные финансовые претензии были закрыты полностью, судебные акты вступили в законную силу.
«Сложности в реализации контракта возникли, как это достаточно часто случается и сегодня, в результате не очень качественной проектной документации, представленной заказчиком. Могу только отметить, что по итогам работы по указанному государственному контракту у АО «Верфау» имелся отрицательный финансовый результат, потрачено оказалось больше, чем получено от заказчика. Относительно вашего вопроса о «затянувшемся» расследовании в отношении Артура Маркаряна могу только предположить, что Маркарян и его адвокат выстроили эффективную линию защиты и дают суду и следствию исчерпывающие пояснения по данному делу», — полагает Сергей Фурманчук.
«Не понимаю, имею ли я право отвечать»
С мая прошлого года Артур Маркарян возглавляет Александровский машиностроительный завод в Пермском крае и о делах «Верфау» давно минувших дней говорит неохотно.
«Я в 2014 году компанией не руководил, стал генеральным директором в феврале 2015 года и данным проектом не занимался. Прошу прощения, дело в том, что дело находится еще на рассмотрении, и я не очень хорошо понимаю, насколько корректно давать какие-либо комментарии. Я не понимаю, имею ли я право отвечать на те вопросы, которые вы задаете. Не потому, что я не хочу этого делать. Я могу только лишь одно сказать — руководить компанией я стал с февраля 2015 года и основная цель моего прихода в компанию была связана исключительно с развитием проектного бизнеса, этим я и занимался. Развивал ее как компанию, которая занимается проектированием. И мне никогда не была интересна стройка. И, соответственно, то, что вы говорите, не хочу комментировать ни в каком формате, потому что думаю, что это будет неправильно. По этому поводу существуют определенные ограничения», — ответил журналисту «Фонтанки» Артур Маркарян.
Если рассматривать пессимистичный сценарий развития событий и предположить, что виновных в причинении научному центру Гранова ущерба в 157 миллионов так и не найдут, то он останется у разбитого корыта — без денег и без корпусов. Допфинансирование из бюджета тоже будет не попросить, если хищение денег не удастся доказать, считает Илья Малышев:
«Попытку мы, наверное, сделаем, но Минздрав, если откажет, будет прав. Они потребуют приговор, а нам будет нечего дать. Дело не рядовое, это не мешок картошки украсть — похитили деньги не столько у учреждения или государства, сколько у онкологических пациентов возможность на выздоровление. Мне не совсем понятны решения конкретных людей, ведь никто не застрахован. Принимать такие решения бесчеловечно».
Просить у Минздрава на достройку корпусов Центру придется намного больше, чем 157 миллионов, — за 8 лет цены на стройматериалы выросли в разы. Более того, все гарантийные сроки по поставленному оборудованию за это время истекли, многие поставщики после начала СВО и вовсе ушли с российского рынка. И если после монтажа выяснится, что оно неисправно, обменять его уже не получится — придется закупать новое. А это уже числа совсем другого порядка.
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»