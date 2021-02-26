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В Петербурге при реконструкции корпусов научного центра имени Гранова более 156 млн ушло за невыполненные работы. По уголовному делу задержали четверых

В Петербурге задержали фигурантов уголовного дела о причинении материального ущерба Российскому научному центру радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова (РНЦРХТ) в посёлке Песочный в размере 156,7 млн рублей. Об этом 25 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Как говорится в сообщении, уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) было возбуждено в середине лета 2020 года. Однако подозреваемых задержали лишь накануне, 24 февраля. В тот же день им было предъявлено обвинение.

Среди них — первый замдиректора РНЦРХТ Андрей Клекоцкий и заместитель директора учреждения по капитальному строительству Владимир Кожикин, а также сотрудники компании ООО «Омега строй» Олег Исмагамбетов и Михаил Масейков.

По версии следствия, в 2014 году РНЦРХТ заключил с ЗАО «Верфау Медикал Инжиниринг» контракты на реконструкцию трёх корпусов и отделения радиофармпрепаратов. Клекоцкий и Кожикин совместно с Исмагамбетовым и Масейковым, выполнявшими функции строительного контроля, достоверно знали о невыполненных подрядчиком работах, но злоупотребили своими должностными полномочиями и приняли эти работы, подписав соответствующие документы.

После этого научный центр перечислил на счёт закрытого акционерного общества 229,6 млн рублей, в том числе 156,7 млн рублей за фактически не сделанный проект. «Что повлекло тяжкие последствия в виде материального ущерба и невозможности эксплуатации корпусов», — пишет пресс-служба.

Куйбышевский районный суд избрал им запрет определенных действий (работать на руководящих должностях в органах государственной власти, общаться с обвиняемыми и свидетелями, отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет).

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Комментарии (5)

Mutabor
Мрази. Хуже педофилов. Сами от рака в мучениях и сдохнут.
Страна гноя
265040341
..... "Эту страну, погубит коррупция" (с) фильм " Трест, который лопнул".
Мужской Взгляд
Ну не получилось у ребят хапнуть, бывает.
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