В Серово лось выгнал детсадовцев с игровой площадки

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Курортному району Петербурга утром 14 июня обеспечили эвакуацию 83 детей с игровой площадки детской летней базы.
Все случилось в поселке Серово около Приморского шоссе. Малышей и воспитателей напугал лось, который проник на территорию через дыру в заборе. Педагоги нажали тревожную кнопку.
Росгвардейцы обеспечили эвакуацию малышей в безопасное место и отправились на поиски сохатого.
«Когда все 83 ребенка были эвакуированы, наряд Росгвардии обследовал территорию базы и установил, что дикое животное убежало обратно в лес, оставив после своего визита порванную металлическую сетку одной из секций забора со стороны леса и ручья. В ходе осмотра близлежащей территории лось также обнаружен не был», — сказано в сообщении.
Напомним, Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти недавно предупреждал о высоком риске встречи с лосями на трассах 47-го региона. В публикации от 9 июня чиновники назвали самые опасные часы — время, когда появление лосей на асфальте наиболее вероятно, — с 8 вечера и до 6 утра.
«Фонтанка» много писала об этой сезонной проблеме. В конце весны и начале лета лосей гонят из лесной чащи комары — на дорогах и обочинах насекомых меньше.
К тому же именно в это время лосихи прогоняют от себя прошлогодних телят, чтобы сосредоточиться на детенышах этого года. Лоси-подростки хаотично скитаются по лесам и выходят на асфальт.