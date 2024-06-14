В Серово лось выгнал детсадовцев с игровой площадки

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Курортному району Петербурга утром 14 июня обеспечили эвакуацию 83 детей с игровой площадки детской летней базы.

Все случилось в поселке Серово около Приморского шоссе. Малышей и воспитателей напугал лось, который проник на территорию через дыру в заборе. Педагоги нажали тревожную кнопку.



Росгвардейцы обеспечили эвакуацию малышей в безопасное место и отправились на поиски сохатого.



«Когда все 83 ребенка были эвакуированы, наряд Росгвардии обследовал территорию базы и установил, что дикое животное убежало обратно в лес, оставив после своего визита порванную металлическую сетку одной из секций забора со стороны леса и ручья. В ходе осмотра близлежащей территории лось также обнаружен не был», — сказано в сообщении.

