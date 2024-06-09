Опасные часы. Названо время, когда вероятность врезаться в лося на дороге в Ленобласти самая высокая

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти предупреждает о высоком риске встречи с лосями на трассах 47-го региона. В публикации от 9 июня чиновники называют самые опасные часы — время, когда появление лосей на асфальте наиболее вероятно.



«Спросили у комитета по охране животного мира Ленобласти — в какое время суток вероятность встретить лося больше. Ответ — с 8 вечера и до 6 утра. Будьте в курсе», — сказано в сообщении официального телеграм-канала дорожного комитета.

