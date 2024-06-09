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    Опасные часы. Названо время, когда вероятность врезаться в лося на дороге в Ленобласти самая высокая

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    6 комментариев

    Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти предупреждает о высоком риске встречи с лосями на трассах 47-го региона. В публикации от 9 июня чиновники называют самые опасные часы — время, когда появление лосей на асфальте наиболее вероятно.

    «Спросили у комитета по охране животного мира Ленобласти — в какое время суток вероятность встретить лося больше. Ответ — с 8 вечера и до 6 утра. Будьте в курсе», — сказано в сообщении официального телеграм-канала дорожного комитета.

    тг-канал Dorogi_lo

    «Фонтанка» много писала об этой сезонной проблеме. В конце весны и начале лета лосей гонят из лесной чащи комары — на дорогах и обочинах насекомых меньше.

    К тому же именно в это время лосихи «прогоняют» от себя прошлогодних телят, чтобы сосредоточиться на детенышах этого года. Лоси-подростки хаотично скитаются по лесам и выходят на асфальт.

    Совет от областных дорожников: если вы встретили лося на дороге, следуйте трем правилам:

    • остановитесь;
    • пропустите;
    • не сигнальте.

    Напомним, 26 мая на Киевском шоссе в Петербурге лося сбил рейсовый автобус.

    А в Москве на днях двух лосей заметили во время купания в пруду в Новогиреево. Одно из животных после попало под фуру на оживленном шоссе Энтузиастов. Второй устремился через дворы и по дороге сбил женщину.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии 6

    Dmitry Antonov09 Июн 2024 в 17:36
    С копытными всех видов можно столкнуться всегда и везде. Лоси тут - минимальная угроза. А вот городские/сельские парнокопытные - действительно угроза/опасность.
    +1−0
    А202009 Июн 2024 в 16:30
    Лосей стало больше. Надо что то делать!
    +4−0
    Coulthard09 Июн 2024 в 16:22
    Зачем добавлять "будьте в курсе"? Для большей пафосности?
    +1−1
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