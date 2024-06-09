Опасные часы. Названо время, когда вероятность врезаться в лося на дороге в Ленобласти самая высокая

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти предупреждает о высоком риске встречи с лосями на трассах
«Спросили у комитета по охране животного мира Ленобласти — в какое время суток вероятность встретить лося больше. Ответ — с 8 вечера и до 6 утра. Будьте в курсе», — сказано в сообщении официального телеграм-канала дорожного комитета.
тг-канал Dorogi_lo
«Фонтанка» много писала об этой сезонной проблеме. В конце весны и начале лета лосей гонят из лесной чащи комары — на дорогах и обочинах насекомых меньше.
К тому же именно в это время лосихи «прогоняют» от себя прошлогодних телят, чтобы сосредоточиться на детенышах этого года. Лоси-подростки хаотично скитаются по лесам и выходят на асфальт.
Совет от областных дорожников: если вы встретили лося на дороге, следуйте трем правилам:
- остановитесь;
- пропустите;
- не сигнальте.
Напомним, 26 мая на Киевском шоссе в Петербурге лося сбил рейсовый автобус.
А в Москве на днях двух лосей заметили во время купания в пруду в Новогиреево. Одно из животных после попало под фуру на оживленном шоссе Энтузиастов. Второй устремился через дворы и по дороге сбил женщину.