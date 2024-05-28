Росприроднадзор: лоси выходят на дороги, виноваты комары и жара

Водителей предупреждают о растущей вероятности встретить на дороге лося. К проезжей части животных гонят насекомые, сообщает 28 мая официальный телеграм-канал Северо-Западного управления Росприроднадзора.

В лесах сейчас наступило время комаров и мошек. Они делают жизнь лосей невыносимой и вынуждают их выходить из чащи к полосам отвода автомобильных дорог, где насекомых меньше. А еще в конце мая самки с появлением нового потомства отгоняют от себя лосят, появившихся на свет год назад.

«Молодые лоси начинают самостоятельную жизнь. В этот период животные хаотично перемещаются в пределах своего ареала. Увеличивается количество случаев выхода на проезжую часть и появления в городской черте», — сказано в сообщении.