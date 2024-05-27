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    В Петербурге пассажирский автобус сбил лося

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    На Киевском шоссе в Петербурге автобус сбил лося. Об этом «Фонтанке» в ночь на 27 мая рассказали очевидцы.

    «Фонтанка.ру»

    По их словам, снимки сделаны примерно в 00.15 в районе Новокондакопшино. Автобус при этом ехал без пассажиров, водитель после происшествия находился в кабине. Судя по бортовому номеру, это автобус 150-го маршрута перевозчика «Домтрансавто», МАЗ-203.945.

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    Напомним, в начале мая во Всеволожском районе Ленобласти лось спокойно стоял на трассе, несмотря на приближающиеся машины, после чего перемахнул через ограждение. В Москве же буквально на днях двух лосей заметили во время купания в пруду в Новогиреево. Одно из животных после попало под фуру на оживленном шоссе Энтузиастов. Второй устремился через дворы и по дороге сбил женщину.

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