В Петербурге пассажирский автобус сбил лося

На Киевском шоссе в Петербурге автобус сбил лося. Об этом «Фонтанке» в ночь на 27 мая рассказали очевидцы.
«Фонтанка.ру»
По их словам, снимки сделаны примерно в 00.15 в районе Новокондакопшино. Автобус при этом ехал без пассажиров, водитель после происшествия находился в кабине. Судя по бортовому номеру, это автобус 150-го маршрута перевозчика «Домтрансавто», МАЗ-203.945.
Напомним, в начале мая во Всеволожском районе Ленобласти лось спокойно стоял на трассе, несмотря на приближающиеся машины, после чего перемахнул через ограждение. В Москве же буквально на днях двух лосей заметили во время купания в пруду в Новогиреево. Одно из животных после попало под фуру на оживленном шоссе Энтузиастов. Второй устремился через дворы и по дороге сбил женщину.