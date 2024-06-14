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    Двух друзей приговорили за убийство и поджог в деревне под Гатчиной. А в планах был только развод

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    Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении двух друзей — рядового Андрея Матвеева и гражданина Сергея Сашкова, признанных виновными в жестоком убийстве близкого друга жены одного из них. Подробности сообщила глава Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 14 июня.

    Трагедия произошла 16 сентября 2023 года в деревне Ермолино Гатчинского района. Матвеев, будучи военным, в период одного из самовольных уходов из воинской части прибыл вместе с Сашковым в частный дом, где находилась супруга последнего. Друзья намеревались добиться от женщины развода, но при входе увидели спящим на печи ее близкого друга К.

    Разговор двое начали с избиения незнакомца на глазах у супруги и других свидетелей, с которыми после отправились распивать спиртное. После, увидев, что К. еще подает признаки жизни, поместили его вниз головой в металлическую бочку, продолжая поочередно избивать, а потом бросили в яму с водой. Спустя несколько часов они заметили, что выползший из ямы К. не дышит, и бросили его обратно.

    Досталось от Матвеева с Сашковым и свидетелю, который пытался заступиться за К. Мужчине пригрозили убийством, сильно избили, а после столкнули в яму, но тот смог выбраться и сбежать.

    Труп К. товарищи по преступлению оттащили на кровать в доме, чтобы скрыть следы преступления. Затем облили пол бензином и подожгли, причинив собственнику ущерб в 838,6 тыс. рублей.

    В суде друзья полностью признали свою вину, от дачи показаний отказались, сославшись на плохую память. В результате суд назначил Сашкову наказание в виде 17 лет лишения свободы по статьям за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и порчу имущества. Матвеев получил 20 лет тюрьмы по тем же статьям, а еще — по двум эпизодам, связанным с самовольным оставлением военной службы. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.

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