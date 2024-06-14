Двух друзей приговорили за убийство и поджог в деревне под Гатчиной. А в планах был только развод

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении двух друзей — рядового Андрея Матвеева и гражданина Сергея Сашкова, признанных виновными в жестоком убийстве близкого друга жены одного из них. Подробности сообщила глава Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 14 июня.



Трагедия произошла 16 сентября 2023 года в деревне Ермолино Гатчинского района. Матвеев, будучи военным, в период одного из самовольных уходов из воинской части прибыл вместе с Сашковым в частный дом, где находилась супруга последнего. Друзья намеревались добиться от женщины развода, но при входе увидели спящим на печи ее близкого друга К.