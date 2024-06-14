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    Курбан-байрам, Военно-морской салон и фольклорный фестиваль перекроют улицы в Петербурге

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    Мусульманский праздник Курбан-байрам и сразу несколько мероприятий перекроют движение по ряду улиц в Петербурге в предстоящие выходные. Об этом предупреждает пресс-служба городского комитета по транспорту.

    В воскресенье, 16 июня, в связи с проведением Курбан-байрама с 7:00 до 9:00 будет перекрыто движение транспорта по Московскому проспекту от набережной Фонтанки до Садовой улицы, Конному и Крестьянскому переулкам от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и Репищевой улице от Парашютной улицы до Вербной улицы. С полуночи до 9 часов утра на тех же участках Московского, Конного и Репищевой, а также на Кронверкском от улицы Куйбышева до Конного переулка будет запрещена парковка.

    В Кронштадте пройдет XII Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2024», в связи с чем с 16 по 23 июня будет действовать ряд ограничений. Движение перекроют:

    • с 0:00 17 июня до 23:59 23 июня — на Цитадельской дороге и Цитадельском шоссе от Цитадельской дороги до улицы Зосимова;
    • с 0:00 22 июня до 23:59 23 июня — на Макаровской улице от проспекта Ленина до Арсенального переулка, Коммунистической улице от Петровской улицы до Макаровской, улице Карла Маркса от улицы Мартынова до Макаровской и проспекте Ленина от улицы Мартынова до Макаровской.

    Также будет запрещена остановка транспорта:

    • с 0:00 16 июня до 23:59 23 июня — на Цитадельском шоссе от Цитадельской дороги до улицы Зосимова;
    • с 0:00 18 июня до 23:59 23 июня — на улице Зосимова от улицы Сургина до улицы Мартынова;
    • с 0:00 22 июня до 23:59 23 июня — на Макаровской улице от проспекта Ленина до Арсенального переулка, улице Карла Маркса от улицы Мартынова до Макаровской, проспекте Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы.
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    На юго-востоке Петербурга водителей потеснят для проведения IX открытого фольклорного фестиваля «Ижорские перезвоны». С 12:00 до 20:00 16 июня будет закрыто движение по улице Бугры от Пушкинской улицы до Шлиссельбургского шоссе и по Шлиссельбургскому шоссе от дома 48 до дома 56. А с полуночи и до восьми часов вечера на этих участках будет запрещена парковка.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Помимо этого, на протяжении выходных продолжают действовать перекрытия в районе площади Искусств, связанные с театральным проектом, масштабные перекрытия в центре для легкоатлетических соревнований, а также ограничения из-за подготовки к «Алым парусам».

    А в понедельник, 17 июня, для проведения съемок художественного фильма «Царь ночи» с 7:00 до 23:00 сузят проезжую часть и перекроют боковой проезд 11-й линии В. О. возле дома 14/39. Также с 0:00 до 10:00 будет запрещено парковаться на 11-й линии В. О. от дома 20 до дома 14/39 и на 10-й линии В. О. от дома 11 до дома 5/37.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движения
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