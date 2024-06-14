Курбан-байрам, Военно-морской салон и фольклорный фестиваль перекроют улицы в Петербурге

Мусульманский праздник Курбан-байрам и сразу несколько мероприятий перекроют движение по ряду улиц в Петербурге в предстоящие выходные. Об этом предупреждает пресс-служба городского комитета по транспорту.



В воскресенье, 16 июня, в связи с проведением Курбан-байрама с 7:00 до 9:00 будет перекрыто движение транспорта по Московскому проспекту от набережной Фонтанки до Садовой улицы, Конному и Крестьянскому переулкам от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и Репищевой улице от Парашютной улицы до Вербной улицы. С полуночи до 9 часов утра на тех же участках Московского, Конного и Репищевой, а также на Кронверкском от улицы Куйбышева до Конного переулка будет запрещена парковка.