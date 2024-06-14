ВСУ обстреляли поселок Томаровка в Белгородской области. Осколками снарядов травмировало местного жителя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области, один человек пострадал. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков 14 июня.
В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением грудной клетки. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.
В результате удара также повреждены 10 автомобилей. «Оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется», — заключил глава региона.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил о госпитализации четырех человек в результате атаки беспилотника на Белгородскую область. Двое оказались контужены, ещё двое пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами самостоятельно обратились в больницу.