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    ВСУ обстреляли поселок Томаровка в Белгородской области. Осколками снарядов травмировало местного жителя

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    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области, один человек пострадал. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков 14 июня.


    В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением грудной клетки. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

    В результате удара также повреждены 10 автомобилей. «Оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется», — заключил глава региона.

    Ранее Вячеслав Гладков сообщил о госпитализации четырех человек в результате атаки беспилотника на Белгородскую область. Двое оказались контужены, ещё двое пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами самостоятельно обратились в больницу.

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