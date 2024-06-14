Путин: в зоне СВО почти 700 тысяч российских военнослужащих

В зоне СВО находятся почти 700 тысяч российских военных. Об этом 14 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».
«У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч человек», — сказал Путин.
Ранее во время общения с участниками программы президент Путин сообщил о заметном омоложении командного состава в ВС РФ. Так, по данным, которые привел президент, средний возраст командующего армией — 50 лет, командующего дивизией — 46 лет.
Президент также отметил, что за время проведения специальной военной операции очень многое меняется «в продвижении перспективных кадров».
Кадровая программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. О ней Путин объявил 29 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию. Цель — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа ветеранов спецоперации.
«Фонтанка» писала, что 83 участника СВО, проходящие обучение по программе «Время героев», достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы».