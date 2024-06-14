Империя наносит ответный удар. Фарфоровский пост увернулся от проекта ВСМ

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Государственная экспертиза разглядела объекты культурного наследия в зданиях Фарфоровского поста, которые, казалось, уже приговорила к носу высокоскоростная магистраль Петербург — Москва. Однако не факт, что амнистия позволит остаться жителям в своих квартирах.



Что спасать Акт историко-государственной экспертизы опубликован накануне, проводило ее ООО «ЛенСтройУправление» по заказу ИИМК РАН. Цель заявлена так: обоснование включения выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий Фарфоровского поста» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Исследовали конкретные корпуса:



участок ж.д. Обводный кан. — ул. Грибакиных, литера ДЯ;

Фарфоровский пост, дом 40, литера А;

Фарфоровский пост, дом 44, литера А;

Фарфоровский пост, дом 46, литера А;

Фарфоровский пост, дом 48, литера А;

Фарфоровский пост, дом 52, литера А;

Фарфоровский пост, дом 54, литера А;



Фото: Яндекс.Карты Поделиться Поделиться





Необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы определена планами Правительства Российской Федерации по устройству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом», — говорится в документе. «Фонтанка» рассказывала о том, в какую передрягу угодили жители Фарфоровского поста: для прокладки новых путей три года назад было решено снести некогда служебные дома начала XX века, в которых к тому времени квартиры уже, конечно, были приватизированы. Против выступили как сами обитатели домов на первой линии, так и градозащитники. Однако весной 2023 года Росжелдор инициировал процедуру изъятия квартир в четырех домах: № 34, 40, 48 и 54.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Местные выяснили, что не только их так беспардонно затрагивают инфраструктурные стройки, и вошли в состав неформальной коалиции «Бездомный Петербург», наравне, например, с жителями домов по проспекту Обуховской обороны, которые оказались несовместимы с Большим Смоленским мостом.





В то же время в феврале 2023 года дома, которые теперь упоминаются в акте экспертизы, включили в реестр выявленных объектов культурного наследия, из «расселяемого» перечня в него не попал только дом № 34. Это промежуточный статус: чиновники как бы признают, что какая-то ценность у зданий есть, надо провести исследование и решить — включать их в охранный реестр ОКН или нет. Ну и конечно, во время исследования трогать их нельзя. Теперь же эксперты окончательно пришли к выводу: «Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия является обоснованным».



Почему спасать Собственно жилыми пока еще являются дома № 40, 46, 48, 52 и 54. Здание по адресe «участок ж.д. Обводный кан. — ул. Грибакиных, литера ДЯ» — это сам вокзал «Фарфоровский пост», а дом № 44 — административный корпус.



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Углубляясь в тьму времен, эксперты пишут, как ни странно, про эхо Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. «Когда с началом войны оказалась закрыта южная морская граница, грузовые потоки были перенаправлены на север, и тогда станции Петербургского железнодорожного узла перестали справляться с резко возросшим грузопотоком. В этот период на участке с 6-го по 10-ый километр главного хода Николаевской железной дороги была сооружена первая в России специализированная сортировочная станция — Петербург-Сортировочный (открыта 10 октября 1879 года)». Ориентировались на близость к Александровскому главному механическому заводу, а к 1879 году относится еще и первое упоминание о застройке Фарфоровского поста. Таких точек разъезда с сохранившимися специальными постройками для телеграфного оборудования осталось мало, не осталось приметной башенки и здесь.





Реконструкцию провели уже в начале XX века: «Поселок был перестроен до 1914 года. В это время уже были построены здание вокзала, четыре кирпичных двухэтажных жилых дома вдоль железной дороги и два дома немного западнее, каменная баня, устроен водопровод».



Дальше в акте говорится, что эти самые кирпичные здания, что называется, видели время титанов: «Реконструкция 1906–1912 года, явившаяся, среди прочего, следствием примыкания к Николаевской железной дороге дороги Санкт-Петербург-Вологда, соединившей Санкт-Петербург с пространствами Урала и Сибири, происходила на фоне небывалого ранее в истории России экономического подъёма. Годы застройки территориальной зоны «Фарфоровский Пост» (1910-ые годы) — период наивысшего расцвета Российской Империи. Несомненно, что территория «Фарфоровского поста» является убедительным напоминанием об этом периоде пика экономической мощи Империи». При этом уверенно архитектора назвать сложно, но эксперты отмечают сходство с проектами Антона Клевщинского, с 1876 года — участкового архитектора Николаевской железной дороги.

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Если говорить об архитектурной задаче, то она в прямом смысле довольно односторонняя: хорошо смотреться из окна вагона. «Данный комплекс представляет собой фактически первый на пути прибывающего поезда фрагмент исторической застройки Петербурга, его своеобразную «визитную карточку» — что и сохранилось до настоящего времени», — написано в акте. Так что историческая, архитектурно-художественная, эстетическая и научная ценность — налицо.

Как спасать Проект поселка-сада конца 20-х здесь так и не реализовали, но под охрану все равно есть что взять. В акте отдельно отмечают «возможность передвижения отдельных исторических зданий с целью освобождение места для прокладки новых железнодорожных путей». «При этом будет сохранена главная композиционная особенность места — восприятие исторической застройки пассажирами железнодорожных составов и взаимная видимость зданий в границах территории», — пишут эксперты. О первом в Петербурге опыте переезда исторического здания «Фонтанка» подробно рассказывала — и показывала процесс, когда двигали Императорский воспитательный дом 1913 года.



Второй момент состоит в том, что здесь утеряна двухэтажная застройка, а вместо нее появилось много «объектов диссонирующего типа». «Диссонирующие объекты подлежат демонтажу, а освобождённая от них территория должна стать объектом историко-градостроительной регенерации, в ходе которой утраченные качества исторической среды должны быть воссозданы (в целом) путем ограниченного нового строительства с четко прописанными специальными требованиями», — рисуют в акте светлое будущее квартала.



Что именно здесь должно стать объектом культурного наследия, тоже прописывают, когда говорят о предполагаемом предмете охраны. Это: «архитектурно-пространственные особенности застройки, включающие главную композиционную ось, сформированную железнодорожными путями, с которой визуально воспринимается сомасштабный и ритмичный ряд краснокирпичных фасадов зданий»; историческая улично-дорожная сеть; существующий рельеф. И что дальше

Сам по себе вывод экспертизы еще не означает, что КГИОП включит здания «Фарфоровского поста» в защищенный реестр объектов культурного наследия. Такое решение принимается с учётом вердикта рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга, говорят в комитете, акт вынесут на ее рассмотрение. В теории совет может и отказать, но представить это сейчас сложно — слишком уж однозначны формулировки экспертов.





При этом процедуру изъятия жилья Росжелдор уже инициировал. Именно Росжелдор станет концедентом — то есть представителем государства в концессии на строительство ВСМ, но само концессионное соглашение не подписано, а проектирование тем более не закончено. Еще в 2021 году глава МО 72 Павел Швец предполагал: «Расселения, скорее всего, не избежать, а вот избежать сноса — очень бы хотелось. [Здания] смогли бы остаться нежилыми, потому что оказались бы вплотную к дороге, но были бы сохранены».

Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, на данный момент концессионное соглашение не подписано, однако вышло соответствующее постановление правительства. Помимо изъятия участков на юге города предполагается строительство терминала рядом с Московским вокзалом, а также прокладка тоннеля под железнодорожными путями. Подробнее о проекте ВСМ и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

