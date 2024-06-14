Заблудился насмерть. Как случилось лобовое ДТП на «Нарве» при бетонном разделителе

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Смертельная авария, произошедшая утром 14 июня на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти, попала в объективы дорожных камер. Видео проливает свет на то, как две машины умудрились встретиться лоб в лоб на участке, где потоки разделены бетонным ограждением.
ДТП случилось в 9:28 на 50-м километре федеральной автодороги А-180 «Нарва». На записи с камер, которую опубликовало ФКУ Упрдор «Северо-Запад», видно, как черная LADA Priora, ехавшая по трассе, сбавляет скорость, затем останавливается на переходно-скоростной полосе, после чего водитель разворачивается и едет навстречу потоку. Минуту спустя он лоб в лоб сталкивается с белой LADA Granta.
За рулем «Приоры» был 86-летний мужчина. Он погиб на месте. 48-летний водитель «Гранты» от госпитализации отказался.
Аналогичный случай произошел 6 июня на трассе А-121 «Сортавала». Возвращаясь с дачи с семьей, участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Алексей повстречал Chevrolet Captiva, ехавший по дороге «против шерсти». К счастью, хорошая реакция позволила ему избежать столкновения.
Подобные инциденты редко происходят на федеральных трассах, но тем не менее ФКУ Упрдор «Северо-Запад» фиксирует такие случаи несколько раз в год, отмечают в дорожном управлении. Водители могут по невнимательности оказаться на «встречке» после поворота или разворота. «Главное — вовремя это заметить и без промедления включить аварийную сигнализацию, чтобы стать заметным для других водителей, постараться прижаться к полосе безопасности, на обочину», — добавляют в пресс-службе.