    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-з

    761мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.21eur94.83

    Заблудился насмерть. Как случилось лобовое ДТП на «Нарве» при бетонном разделителе

    5736
    18 комментариев

    ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Смертельная авария, произошедшая утром 14 июня на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти, попала в объективы дорожных камер. Видео проливает свет на то, как две машины умудрились встретиться лоб в лоб на участке, где потоки разделены бетонным ограждением.

    ДТП случилось в 9:28 на 50-м километре федеральной автодороги А-180 «Нарва». На записи с камер, которую опубликовало ФКУ Упрдор «Северо-Запад», видно, как черная LADA Priora, ехавшая по трассе, сбавляет скорость, затем останавливается на переходно-скоростной полосе, после чего водитель разворачивается и едет навстречу потоку. Минуту спустя он лоб в лоб сталкивается с белой LADA Granta.

    За рулем «Приоры» был 86-летний мужчина. Он погиб на месте. 48-летний водитель «Гранты» от госпитализации отказался.

    Аналогичный случай произошел 6 июня на трассе А-121 «Сортавала». Возвращаясь с дачи с семьей, участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Алексей повстречал Chevrolet Captiva, ехавший по дороге «против шерсти». К счастью, хорошая реакция позволила ему избежать столкновения.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Подобные инциденты редко происходят на федеральных трассах, но тем не менее ФКУ Упрдор «Северо-Запад» фиксирует такие случаи несколько раз в год, отмечают в дорожном управлении. Водители могут по невнимательности оказаться на «встречке» после поворота или разворота. «Главное — вовремя это заметить и без промедления включить аварийную сигнализацию, чтобы стать заметным для других водителей, постараться прижаться к полосе безопасности, на обочину», — добавляют в пресс-службе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДТПДТП на встречке
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close