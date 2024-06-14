Две «Лады» сошлись в смертельном ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти

Два легковых автомобиля столкнулись утром 14 июня на федеральной трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти. Авария унесла жизнь пожилого водителя.
Около 9 часов утра пятницы на 50-м километре трассы А-180 «Нарва», на съезде в деревню Витино, столкнулись LADA Priora и LADA Granta, сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти. В результате смертельные травмы получил 86-летний водитель «Приоры», рассказали изданию в дорожной полиции. Из машины погибшего извлекали спасатели.
За рулем «Гранты» был 45-летний мужчина. Его осмотрели врачи, от госпитализации автомобилист отказался.
По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 86-летний водитель «Приоры» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По факту ДТП ведется проверка. (Новость дополнена в 14:05.)