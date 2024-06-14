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    Центру Петербурга добавят пробок: Гороховая улица уходит на ремонт

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    Работы на сетях, ремонт дороги и трамвайных путей с 16–18 июня добавит ограничений в шести районах Петербурга. В том числе водителям придется потесниться на Гороховой улице и перекрестках проспекта Просвещения.

    Василеостровский район

    С 16 по 22 июня для реконструкции инженерных сетей ограничат движение транспорта по 24–25-й линиям В. О. у пересечения со Средним проспектом В. О. и закроют проезд по 24–25-й линиям В. О. в направлении от Среднего проспекта В. О. к Большому проспекту В. О. Объехать можно будет по Малому проспекту В. О., улице Шевченко, Среднему проспекту В. О. и 18–19-й линиям В. О., сообщает 14 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    Ночью с 18 июня на 19 июня, с 00:00 до 05:00, для реконструкции инженерных сетей закроют движение по боковому проезду проспекта Энгельса у дома 134, корпус 3, литера А.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Из-за ремонта трамвайных путей с 18 июня по 1 июля ограничат движение на перекрестке проспекта Просвещения и проспекта Художников, а до 24 июня ограничат движение на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Калининский район

    С 17 по 22 июня из-за работ по прокладке газопровода ограничат проезд по Чугунной улице у пересечения с Арсенальной улицей.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 18 по 30 июня ремонт асфальта ограничит движение по Тимуровской улице от улицы Демьяна Бедного до улицы Ушинского, включая перекрёстки с улицами Ольги Форш и Брянцева. Объехать участок можно будет по Светлановскому проспекту, проспекту Просвещения, улице Демьяна Бедного, Суздальскому проспекту и улице Ушинского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 16 июня по 10 июля для прокладки инженерных сетей ограничат проезд по улице Обручевых на перекрёстке с проспектом Науки.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Колпинский район

    В Понтонном с 17 по 20 июня из-за реконструкции тепловых сетей закроют движение по Парковой улице в направлении от Ясельной улицы до Клубной улицы. Объезд предусмотрен по Волховстроевской, Станционной, Фанерной, Клубной, Парковой, Садовой и Ясельной улицам и улице Варвары Петровой.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Пушкинский район

    С 17 по 23 июня в Пушкине для ремонта дороги перекроют проезд по Гусарской улице от Колокольного переулка до улицы Красной Звезды. Объехать участок можно будет по Гусарской, Парковой, Стрелковой и Кирасирской улицам, Гвардейскому бульвару, Гренадерской улице, Госпитальному и Колокольному переулкам, улице Красной Звезды и Огородной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Адмиралтейский район

    С 18 июня по 29 июля ограничат проезд по Рижскому проспекту от Либавского переулка до Старо-Петергофского проспекта. Там разместят временные ограждения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 17 июня по 3 июля из-за работ по ремонту дорожного покрытия ограничат движение по Гороховой улице от набережной Фонтанки до Адмиралтейского проспекта, включая перекрёстки и Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияОграничения движения транспорта
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