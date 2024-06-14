Центру Петербурга добавят пробок: Гороховая улица уходит на ремонт

Работы на сетях, ремонт дороги и трамвайных путей с 16–18 июня добавит ограничений в шести районах Петербурга. В том числе водителям придется потесниться на Гороховой улице и перекрестках проспекта Просвещения.
Василеостровский район
С 16 по 22 июня для реконструкции инженерных сетей ограничат движение транспорта по
Выборгский район
Ночью с 18 июня на 19 июня, с 00:00 до 05:00, для реконструкции инженерных сетей закроют движение по боковому проезду проспекта Энгельса у
Из-за ремонта трамвайных путей с 18 июня по 1 июля ограничат движение на перекрестке проспекта Просвещения и проспекта Художников, а до 24 июня ограничат движение на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева.
Калининский район
С 17 по 22 июня из-за работ по прокладке газопровода ограничат проезд по Чугунной улице у пересечения с Арсенальной улицей.
С 18 по 30 июня ремонт асфальта ограничит движение по Тимуровской улице от улицы Демьяна Бедного до улицы Ушинского, включая перекрёстки с улицами Ольги Форш и Брянцева. Объехать участок можно будет по Светлановскому проспекту, проспекту Просвещения, улице Демьяна Бедного, Суздальскому проспекту и улице Ушинского.
С 16 июня по 10 июля для прокладки инженерных сетей ограничат проезд по улице Обручевых на перекрёстке с проспектом Науки.
Колпинский район
В Понтонном с 17 по 20 июня из-за реконструкции тепловых сетей закроют движение по Парковой улице в направлении от Ясельной улицы до Клубной улицы. Объезд предусмотрен по Волховстроевской, Станционной, Фанерной, Клубной, Парковой, Садовой и Ясельной улицам и улице Варвары Петровой.
Пушкинский район
С 17 по 23 июня в Пушкине для ремонта дороги перекроют проезд по Гусарской улице от Колокольного переулка до улицы Красной Звезды. Объехать участок можно будет по Гусарской, Парковой, Стрелковой и Кирасирской улицам, Гвардейскому бульвару, Гренадерской улице, Госпитальному и Колокольному переулкам, улице Красной Звезды и Огородной улице.
Адмиралтейский район
С 18 июня по 29 июля ограничат проезд по Рижскому проспекту от Либавского переулка до Старо-Петергофского проспекта. Там разместят временные ограждения.
С 17 июня по 3 июля из-за работ по ремонту дорожного покрытия ограничат движение по Гороховой улице от набережной Фонтанки до Адмиралтейского проспекта, включая перекрёстки и Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы.