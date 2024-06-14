Минфин повысил минимальные цены на крепкий алкоголь. С июля водка будет стоить не меньше 299 рублей

Министерство финансов 14 июня опубликовало приказ о повышении минимальных цен на розничную продажу крепкого алкоголя. С 1 июля водка должна будет стоить не меньше 299 рублей (сейчас от 281), а ром — не меньше 403 рублей за пол-литра (цена на него не была урегулирована прежним приказом).



Документ регламентирует цены на алкогольную продукцию крепче 28%. Так, стоимость коньяка в розницу устанавливают на уровне 556 рублей (сейчас 517), а бренди — от 403 за пол-литра (сейчас 375).

Повышаются и минимальные отпускные и оптовые цены производителей. Минимальная отпускная цена на водку вырастет с 229 до 246 рублей, оптовая — с 238 до 256. Отпускная цена на бренди увеличится с 289 рублей до 311 рублей, оптовая — с 304 до 327 рублей. Отпускная цена на коньяк — с 397 до 427 рублей, а оптовая — с 419 до 450 рублей.