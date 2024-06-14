Минфин повысил минимальные цены на крепкий алкоголь. С июля водка будет стоить не меньше 299 рублей

Министерство финансов 14 июня опубликовало приказ о повышении минимальных цен на розничную продажу крепкого алкоголя. С 1 июля водка должна будет стоить не меньше 299 рублей (сейчас от 281), а ром — не меньше 403 рублей за пол-литра (цена на него не была урегулирована прежним приказом).
Документ регламентирует цены на алкогольную продукцию крепче 28%. Так, стоимость коньяка в розницу устанавливают на уровне 556 рублей (сейчас 517), а бренди — от 403 за пол-литра (сейчас 375).
Повышаются и минимальные отпускные и оптовые цены производителей. Минимальная отпускная цена на водку вырастет с 229 до 246 рублей, оптовая — с 238 до 256. Отпускная цена на бренди увеличится с 289 рублей до 311 рублей, оптовая — с 304 до 327 рублей. Отпускная цена на коньяк — с 397 до 427 рублей, а оптовая — с 419 до 450 рублей.
Проект приказа о повышении минимальных цен был опубликован еще в апреле. В пояснительной записке к нему было сказано, что темпы инфляции на конец 2023 года составили 7,5%, а в 2024-м, по прогнозам, составят 4,5%. Именно инфляцией и объясняется необходимость повысить цены.
С 1 мая подорожали и акцизы на алкоголь. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, до конца 2024 года акциз на крепкий алкоголь равен 643 рублям (вместо былых 613 рублей) из расчета на литр безводного спирта.
Министерство финансов устанавливает минимальные цены на алкогольные напитки с 2009 года. Вместе с повышением цен, по статистике, уменьшается количество случаев отравления спиртосодержащей продукцией. По данным Роспотребнадзора, за последние 10 лет число таких отравлений снизилось на 34%. За 2023 год зарегистрировано 32,5 тысячи случаев.
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