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    «Прикольный мальчик» отработает смертельную невнимательность за рулем в Петербурге

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    Московский районный суд Петербурга вынес приговор молодому водителю, который весной прошлого года насмерть переехал человека на Обводном. Тот лежал на дороге в арке.

    ДТП случилось около 17 часов 5 марта 2023 года у дома 86 по набережной Обводного канала. Подсудимый на LADA Largus заезжал во двор через арку с электромеханическими воротами. Он остановился, подождал открытия ворот и продолжил движение, несмотря на лежавшего на асфальте в арке мужчину, сообщает 14 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    «Лада» наехала на лежавшего на скорости порядка 5 км/ч. В результате мужчина скончался на месте от тупой сочетанной травмы тела. Суд постановил, что водитель мог увидеть потерпевшего заблаговременно, и техническая возможность избежать наезда у него была.

    Автомобилист вину признал и раскаялся. На учетах он не состоит, официально не трудоустроен, но подрабатывает. Суд установил, что молодой человек возместил ущерб потерпевшей стороне, близкая погибшего отметила, что простила водителя и претензий к нему не имеет.

    В итоге суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части 3 статьи 264 УК РФ) и приговорил к 1 году лишения свободы с лишением прав на тот же срок. Затем наказание заменили 1 годом принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

    Ранее сообщалось, что за рулем «Лады» был 20-летний гражданин Узбекистана, а машина принадлежит его знакомому. В соцсетях молодой человек идентифицирует себя как «прикольный мальчик».

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