«Прикольный мальчик» отработает смертельную невнимательность за рулем в Петербурге

Московский районный суд Петербурга вынес приговор молодому водителю, который весной прошлого года насмерть переехал человека на Обводном. Тот лежал на дороге в арке.

ДТП случилось около 17 часов 5 марта 2023 года у дома 86 по набережной Обводного канала. Подсудимый на LADA Largus заезжал во двор через арку с электромеханическими воротами. Он остановился, подождал открытия ворот и продолжил движение, несмотря на лежавшего на асфальте в арке мужчину, сообщает 14 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Лада» наехала на лежавшего на скорости порядка 5 км/ч. В результате мужчина скончался на месте от тупой сочетанной травмы тела. Суд постановил, что водитель мог увидеть потерпевшего заблаговременно, и техническая возможность избежать наезда у него была.

Автомобилист вину признал и раскаялся. На учетах он не состоит, официально не трудоустроен, но подрабатывает. Суд установил, что молодой человек возместил ущерб потерпевшей стороне, близкая погибшего отметила, что простила водителя и претензий к нему не имеет.